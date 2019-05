Zrobotyzowane odkurzacze i kosiarki stały się już rzeczywistością. Czy jednak możliwe jest zastosowanie tej samej idei w przypadku ważącej 7 ton maszyny do odśnieżania pasów startowych?

Aby udowodnić, że jest to wykonalne, w marcu 2019 r. Valtra i Nokian Tyres nawiązały współpracę z trzema innymi fińskimi firmami w ramach projektu mającego dowieść słuszności koncepcji, realizowanego w najbardziej wysuniętym na północ porcie lotniczym Unii Europejskiej. Dwie maszyny Valtra T254 Versu wyposażone w opony Nokian Hakkapeliitta TRI ciągnące oczyszczarki lotniskowe o szerokości 4,5 m oczyściły w sposób autonomiczny drogę startową w porcie lotniczym Ivalo położonym w fińskiej Laponii.

Wprowadzenie

Zimy w Finlandii bywają bardzo długie, a pokrywa śnieżna w wielu częściach kraju utrzymuje się nieprzerwanie przez 150–200 dni w roku. Henri Hansson, dyrektor techniczny organizacji Finavia odpowiadającej za utrzymanie większości fińskich lotnisk, powiedział: „Jako operatorzy portów lotniczych musimy zapewnić letnie warunki na pasach startowych w Finlandii nawet w środku zimy. Aby sprostać temu wyzwaniu, nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań współdziałających z naszą wiodącą w skali światowej wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie odśnieżania”.

W ten sposób w gronie najznamienitszych fińskich firm wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach, dysponujących dogłębną wiedzą na temat warunków klimatycznych panujących w krajach nordyckich, powstała koncepcja projektu „Robot do odśnieżania pasów startowych”. Te firmy to Valtra, Nokian Tyres, produkująca oczyszczarki lotniskowe Vammas (Fortbrand), Neste, czołowa firma specjalizująca się w zrównoważonej ekologicznie produkcji energii, oraz Finavia.

W kierunku bardziej ekologicznego utrzymania pasów startowych

Matti Tiitinen, starszy menedżer ds. zarządzania działalnością marki Valtra w Skandynawii, krajach bałtyckich oraz Europie Zachodniej i Środkowej, powiedział: „Projekt „Robot do odśnieżania pasów startowych” ma na celu wykazanie słuszności koncepcji, zgodnie z którą dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej pięciu fińskich firm możliwe będzie opracowanie nowego, bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego, ekonomiczniejszego i bardziej komfortowego sposobu oczyszczania pasów startowych portów lotniczych”.

Wyspecjalizowana w dziedzinie ciągników firma Valtra od wielu lat pracuje nad automatycznie kierowanymi maszynami. We współpracy z Nokian Tyres firma Valtra ustanowiła w roku 2018 rekord prędkości bezzałogowego odśnieżania za pomocą pługu. Posłużyła do tego autonomiczna maszyna T254 Versu wyposażona w opony Nokian Hakkapeliitta TRI. Stosowany w projekcie „Robot do odśnieżania pasów startowych” system Valtra SmartTouch zapewnia tego rodzaju automatyczne kierowanie o dokładności rzędu centymetrów. Układ sterowania osprzętem wykorzystujący magistralę Isobus jest rozwiązaniem niezbędnym do kontrolowanego oczyszczania na uprzednio określonych trasach.

Pierwsze na świecie opony zimowe do ciągników Nokian Hakkapeliitta TRI zapewniły niezbędną w projekcie autonomicznego odśnieżania przyczepność i dokładność, umożliwiającą bezpieczną obsługę ciągnika bez kierowcy, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Toni Silfverberg, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Nokian Heavy Tyres Ltd., powiedział: „W przypadku maszyny bez kierowcy, instynktownie wybierającego kierunek i prędkość jazdy, opony muszą zapewniać bardzo przewidywalne charakterystyki prowadzenia. Ponadto brak kolców, niskie opory toczenia opon Nokian Hakkapeliitta TRI oraz nasz zrównoważony proces produkcyjny zwiększają ogólną ekonomiczność i ekologiczność”.

Ciągniki Valtra i oczyszczarki lotniskowe Vammas były zasilane paliwem Neste MY Renewable Diesel zapewniającym około 90% niższą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z olejem napędowym otrzymywanym z ropy naftowej.

Wyniki

Testy przeprowadzone zimą 2018/2019 zakończyły się sukcesem dla wszystkich uczestników. Chociaż projekt nie jest jeszcze całkowicie gotowy do wdrożenia komercyjnego, wytycza nową drogę koncepcyjną.

Tero Santamanner, specjalista ds. maszyn organizacji Finavia, skomentował to następująco: „Ciągniki stanowią interesującą alternatywę dla flot sprzętu portów lotniczych, w przypadku których szerokość pracy wynosząca 4,5 metra jest wystarczająca. Całkowity koszt posiadania ciągników jest niższy niż w przypadku ciężarówek. Są one ponadto znacznie bardziej uniwersalne. Mogą być używane do różnych zadań — odśnieżania zimą lub holowania latem”.

Matti Tiitinen i Toni Silfverberg stwierdzili: „Projekt „Robot do odśnieżania pasów startowych” był drugim z kolei przedsięwzięciem w zakresie automatycznego działania, podczas którego ciągniki Valtra i opony Nokian zapewniały bezproblemową współpracę. W przyszłości zastosowania rozwiązań autonomicznych będą coraz powszechniejsze, a poziom autonomii będzie wzrastał”.

Materiały prasowe: Valtra