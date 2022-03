Bezpieczeństwo żywnościowe: Trzeba zmienić brukselski paradygmat postrzegania rolnictwa

Według największych europejskich organizacji rolniczych – Copa i Cogeca Europa musi wyposażyć swoje rolnictwo w tarczę żywnościową, by stawić czoła konsekwencjom dwóch poważnych kryzysów – wojny w Ukrainie i zmianie klimatu.

Wstępne analizy wskazują na znaczenie wyzwań związanych z odbudową, z którymi europejskie rolnictwo będzie musiało się zmierzyć w perspektywie krótko- i średnioterminowej na froncie politycznym i gospodarczym.

Zdaniem Copa – Cogeca skutki tej toczącej się w Europie wojny będą odczuwalne na całym świecie jeszcze przez wiele lat. Odbiją się pośrednio lub bezpośrednio na większości rodzajów produkcji rolnej. Dlatego Europa potrzebuje reakcji na miarę tej humanitarnej i ekonomicznej katastrofy.

Jak podkreślają największe europejskie organizacje rolnicze nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych środków. Tempo ich wdrożenia ma zasadnicze znaczenie. Niektóre sektory już odczuwają wzrost cen spowodowany kryzysami Covid-19 i energetycznym i potrzebują natychmiastowego wsparcia, a inni rolnicy nie mogą się obejść bez jasnych wytycznych politycznych na początku okresu siewu.

– Ponieważ rosyjski rząd posługuje się bezpieczeństwem żywnościowym jako bronią, musimy odpowiedzieć tworząc tarczę żywnościową. Podobnie jak w przypadku energii, jesteśmy przekonani o możliwościach zwiększenia naszej strategicznej autonomii w rolnictwie przy jednoczesnym utrzymaniu postępów w zakresie zrównoważoności. Przeciwstawianie tych dwóch wymiarów, co miało ostatnio miejsce w Brukseli, jest bezcelowe. Musimy uzbroić nasze rolnictwo, by mogło równocześnie stawić czoła dwóm poważnym kryzysom – wojnie w Ukrainie i zmianie klimatu – mówi Christiane Lambert, przewodnicząca Copa.

Copa i Cogeca od lat twierdzą, że bezpieczeństwo żywnościowe zawsze będzie ważne i zawsze będzie miało znaczenie strategiczne, czego dowodzą aktualne zdarzenia. Dlatego według nich trzeba zmienić brukselski paradygmat postrzegania rolnictwa, poczynając od celów wyznaczonych w strategii „od pola do stołu”. Rolnicy i spółdzielnie czekają teraz na konkretne wytyczne i działania, by sprostać wyzwaniom żywnościowym, energetycznym, klimatycznym i środowiskowym.

Obecny przewodniczący Rady AGRIFISH, francuski minister Denormandie, słusznie zadeklarował pod koniec nadzwyczajnego posiedzenia Rady, które odbyło się w minioną środę, że trzeba pilnie uwolnić potencjał europejskiego rolnictwa w celu złagodzenia skutków tej wojny.

Copa i Cogeca wzywają do zezwolenia na prowadzenie upraw na wszystkich dostępnych gruntach w 2022, by w ten sposób złagodzić rosyjską i ukraińską blokadę produkcyjną. Trzeba zrobić wszystko, by zapobiec zakłóceniom w łańcuchach dostaw, które bez wątpienia doprowadzą do wystąpienia braków żywności w pewnych częściach świata. Stawką jest niezależność żywnościowa i stabilność demokratyczna.

We wszystkich państwach członkowskich społeczność rolnicza podejmuje działania solidarnościowe względem ludności Ukrainy. Rolnicy przyjmują uchodźców w swoich gospodarstwach, pierwsze konwoje już wyjechały, a do potrzebujących trafiają dary żywnościowe i pieniężne.

Na dniach ukraińska organizacja rolnicza UNAF (Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze) stanie się członkiem europejskiej wspólnoty rolniczej poprzez partnerstwo z Copa i Cogeca. Ramón Armengol wypowiedział się na temat tej inicjatywy: „Przyjęcie kolegów z Ukrainy do Copa i Cogeca jest naturalną kontynuacją działań solidarnościowych prowadzonych w terenie przez naszych rolników i spółdzielnie. Europejska społeczność rolnicza mobilizuje się na wszystkich poziomach, by udzielić konkretnego wsparcia mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom przybywającym do wszystkich państw członkowskich.”