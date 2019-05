Bezkonkurencyjny New Holland

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w kwietniu br. ilość rejestracji nowych ciągników wyniosła 730 szt. Jest to o 50 szt. mniej niż przed miesiącem i o 67 szt. mniej niż w kwietniu 2018 roku. W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2019 r. zarejestrowano 2408 szt. nowych ciągników i jest to wynik gorszy niż przed rokiem o 63 szt. Oznacza to spadek o 2,5%.

– Po czterech miesiącach 2019 roku New Holland jest najpopularniejszą marką. Zarejestrowano 412 szt. nowych ciągników tej marki. To mniej niż przed rokiem, kiedy w tym samym okresie zarejestrowano 518 szt. ciągników New Holland. Na drugie miejsce z ilością 319 szt. powraca marka John Deere. Tylko 14 szt. mniej zarejestrowano ciągników Kubota – 305 szt. Kolejne miejsce zajmuje Zetor – 284 szt., piątkę zamyka Deutz Fahr – 202 sztuk – informuje CEPIK.

Zetor i Deutz Fahr są jedynymi markami z pierwszej piątki, które notują lepszy wynik niż przed rokiem. Patrząc na udziały rynkowe New Holland posiada 17,1% udziałów to niemal 4% mniej niż rok wcześniej. Drugi John Deere traci w stosunku do zeszłego roku 2,5%. Obecnie ma 13,2% udziałów. Kubota – 12,7%, Zetor 11,8%, Deutz Fahr 8,4%. Tu również Zetor i Deutz Fahr są markami, które zyskują w stosunku do zeszłego roku – odpowiednio 1,6% i 1,8%.

