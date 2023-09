Bez zakazu importu polskie rolnictwo nie wytrzyma konkurencji. 50 milionów ton zbóż do sprzedania pomimo wojny

Jeśli zakaz importu zbóż z Ukrainy do Polski nie zostanie przedłużony, jeśli nie zostaną wprowadzone mechanizmy regulujące wzajemne kontakty handlowe, polskie rolnictwo nie wytrzyma konkurencji z rolnictwem ukraińskim. O tym, jak bardzo jest to prawdziwe, niech świadczą liczby – 76 mln ton pomimo wojny.

Na stronie internetowej Ogólnoukraińskiej Rady Agrarnej zamieszczona została wypowiedź wiceprzewodniczącego ВАР Denysa Marchuka wygłoszona podczas debaty „Żniwa 2023 i eksport ukraińskich produktów” zorganizowanej przez agencję Ukrainform. Marczuk powiedział tam, że pomimo wojny, w tym roku rolnikom udało się zwiększyć zbiory z 70 mln ton w 2022 r. do 76 mln ton zbóż i roślin oleistych.

– Dzięki profesjonalizmowi ukraińskich rolników, którzy skutecznie wykorzystali warunki pogodowe, tegoroczna prognoza zbiorów została podwyższona do 76 mln ton zboża. I to przy 28% redukcji obszarów uprawnych z powodu okupacji, działań wojennych i zaminowania terytoriów. Do chwili obecnej przemłócono 29 milionów ton zboża. Regiony zachodnie nadal aktywnie zbierają plony, tam tempo zbiorów nieco spadło z powodu deszczów. Niemniej jednak kampania żniw wczesnych zbóż dobiega końca, a na południu rozpoczęły się już wiosenne zbiory. Również południe i środek kraju rozpoczęły już zbiory słoneczników z plonem 1,8-1,9 ton z hektara. To dobry wynik. W zakresie upraw oleistych możemy osiągnąć lepsze wyniki niż w roku ubiegłym – powiedział Denys Marchuk.

Zdaniem wiceprzewodniczącego BAP “korytarze solidarności” nie funkcjonują dobrze i konieczne jest zwiększenie ich przepustowości – trudno nie zgodzić się z tym zdaniem, Polakom również na tym zależy. Obecna przepustowość to 2 mln ton, Ukraińcom zależy, aby było to 4 mln ton. Jednak po raz kolejny przedstawiciel ukraińskiej organizacji rolniczej uderza w interesy Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier:

„W sierpniu udało nam się zwiększyć eksport kolejowy do 300-400 tys. ton, a drogowy do 200 tys. ton miesięcznie. Pomimo tego, że potencjał eksportu zbóż w kierunku zachodnim koleją wynosi 1 mln ton zboża miesięcznie, a transportem drogowym do 700 mln ton. Zapewnienie tych ilości utrudnia zakaz importu w 5 krajach UE. Te kwestie mają charakter czysto polityczny i mamy nadzieję, że zostaną rozwiązane tak szybko, jak to możliwe” – mówił Marchuk.

Trudno pojąć, w jaki sposób korytarze tranzytowe są w opinii Ukraińców uzależnione od importu na rynek Polski – być może chodzi tu o kontrole, które odbywają się na granicy, system SENT itp., bo, jak wiadomo, przed wprowadzaniem zakazu zboża wpływały na rynek unijny jakby Ukraina już w UE była.

I choć w interesie Polski jest fakt, że Ogólnoukraińska Rada Agrarna “aktywnie wspiera i lobbuje w sprawie przyznania przez UE odszkodowań (sic!) za transport zboża w wysokości 1 miliarda euro (!)”, przez co należy rozumieć dopłaty do transportu drogą lądową, to naprawdę trudno pogodzić się z tym, że Ukraińcy dbając o swoje interesy koncentrują się głównie na rozmowach z Komisją Europejską i ministrami państw UE nie graniczących z Ukrainą, pomijając państwa “koalicji 5”.