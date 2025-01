Bez szkolenia nie dostaniesz dopłat za ekoschemat Dobrostan zwierząt

Każdy rolnik, który chce otrzymać dopłaty za 2024 rok za ekoschemat „Dobrostan zwierząt” musi odbyć szkolenie. Bez niego ARiMR nie wypłaci dopłat. Gdzie i kiedy odbyć szkolenie?

Szkolenie jest bezpłatne

Bezpłatne, jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR).

Szkolenia są dostępne w trzech formach:

ekranowej, w której rolnik sam przechodzi szkolenie dostępne on-line; ta forma szkolenia dostępna jest 24 h/7 dni w tygodniu,

webinarium – prowadzone on-line przez trenera (przeszkolonego doradcę),

stacjonarnie w ODR.

Jeśli rolnik wybierze formę online, loguje się na platformę udostępnioną przez CDR/ODR, gdzie sam przechodzi szkolenie. Szkolenie dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w formie szkolenia ekranowego, na stronie: www.szkoleniadlarolnika.pl. Na tej stronie są zamieszczone także informacje o terminach webinariów i szkoleń stacjonarnych.

Wymóg szkolenia obowiązuje od ubiegłego roku. Bez niego ARiMR nie wypłaci dopłat

Tematy na szkoleniu

Antybiotykooporność – wprowadzenie do zagadnienia

Metody ograniczania stosowania antybiotyków, w chowie i hodowli zwierząt

Regulacje prawne dotyczące zjawiska antybiotykooporności oraz strategie dotyczące ograniczania tego zjawiska

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Po ukończeniu szkolenia zostanie wygenerowane zaświadczenie, które należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR w Aplikacji eWniosekPlus. Zaświadczenie należy przesłać do ARiMR najpóźniej do 21 marca 2025 roku. Natomiast termin na odbycie szkolenia upływa 14 marca 2025 roku.

– Ukończenie i udokumentowanie odbycia szkolenia jest warunkiem uzyskania płatności dobrostanowej w pełnej wysokości – przypomina ministerstwo rolnictwa.