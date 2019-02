Bez redukcji pomocy suszowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchylenie przepisu mówiącego o redukcji o połowę pomocy suszowej dla rolników w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% areału upraw.

– Do samorządu rolniczego wpływają negatywne opinie od rolników w zakresie warunkowania uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia klęski suszy od ubezpieczenia upraw. Samorząd rolniczy przekazał, że rozumie inicjatywy mające na celu przyczynienie się do wzrostu powszechności ubezpieczeń rolniczych w Polsce, jednak rolnicy wskazują na zasadny naszym zdaniem argument, iż w przypadku występujących wcześniej klęsk atmosferycznych np. w miastach (powodzie czy huragany) przekazana przez Rząd pomoc poszkodowanym nie była zmniejszana w przypadku nieposiadania przez nich ubezpieczenia zniszczonego mienia. W przypadku pomocy dla rolników brak ubezpieczenia pomniejsza o 50% przysługującą kwotę, co zdaniem samorządu rolniczego jest sprzeczne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej – kara jest za wysoka – informuje KRIR.

Jak podkreśla KRIR, o ile rolnicy mogą zawierać ubezpieczenia od różnych ryzyk, np. gradu czy deszczu nawalnego, o tyle ubezpieczenie upraw od suszy jest praktycznie niemożliwe do zawarcia, z uwagi na niechęć zakładów ubezpieczeniowych do ubezpieczania bardzo prawdopodobnego do wystąpienia ryzyka bądź bardzo wysokie koszty tego ubezpieczenia, pokrywające większość ewentualnych zysków rolnika.

Zdaniem samorządu rolniczego jest to główny problem do rozwiązania – w celu zwiększenia dostępności ubezpieczeń od suszy, które – mając na uwadze ostatnie lata – są najbardziej konieczne.

W ocenie izb rolniczych państwo w żaden sposób nie zabezpiecza rolnikom możliwości redukcji skutków suszy, nie są prowadzone prace mające na celu stworzenie systemu retencji nawadniającego uprawy rolnicze i zabezpieczającego odpowiednią ilość wody w przypadku długotrwałego braku opadów.

Źródło: KRIR