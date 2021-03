Bez protekcjonizmu w handlu mięsem drobiowym pomiędzy UE a RPA

Organizacja hodowców drobiu AVEC informuje, że w styczniu 2021 r. Międzynarodowa Komisja Administracji Handlu (ITAC) przyjęła wniosek dotyczący domniemanego dumpingu mrożonych porcji z kością ptactwa z gatunku Gallus Domesticus pochodzących lub przywożonych z Danii, Irlandii, Polski i Hiszpanii.

– To kolejny środek protekcjonistyczny władz RPA obok wprowadzonego w 2015 r. środka antydumpingowego w wysokości od 22% do 73%, uniemożliwiającego większości przedsiębiorstw z DE, UK i NL eksport produktów do RPA oraz wprowadzonych w 2016 r. zakazów dla środków sanitarnych i fitosanitarnych w celu zablokowania importu mięsa drobiowego z większości eksportujących państw członkowskich UE i wprowadzonego w 2018 r. cła ochronnego w wysokości 35,3%, na produkty unijne – mówi Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego

Stosunki handlowe z RPA, wprowadzone w umowie o partnerstwie gospodarczym UE-SADC, nie zapewniają zatem krajom UE swobodnego dostępu do rynku południowoafrykańskiego. Cła antydumpingowe postawią w szczególne trudnej sytuacji producentów z Polski, Hiszpanii i Danii, gdzie rynki drobiu najbardziej ucierpiały podczas pandemii COVID-19. Kolejnym zagrożeniem dla tego sektora jest widmo ptasiej grypy, której przypadki odnotowano już w wielu państwach członkowskich.

W związku z tym Jurgiel pyta Komisję Europejską, jakie działania planuje podjąć, by zapewnić, że stosunki UE-RPA będą korzystne dla obu stron i doprowadzić do usunięcia nieuzasadnionych, preferencyjnych dla rolników z RPA środków handlowych dotyczących drobiu.