Bez międzyplonów ścierniskowych

Lubuska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odstąpienie w tym roku od egzekwowania siewu międzyplonów ścierniskowych, zadeklarowanych przez rolników jako elementy proekologiczne (EFA).

Obecnie panujące na dużym obszarze Polski niekorzystne warunki pogodowe, przede wszystkim brak opadów i wysokie temperatury, uniemożliwiają wschody jakichkolwiek roślin, dlatego zdaniem LIR siew międzyplonu ścierniskowego, którego ostateczny termin upływa 20 sierpnia mija się z celem.

Uważamy, iż wykonanie tego zabiegu w tej sytuacji to niepotrzebne ponoszenie kosztów przez rolników, przy i tak trudnej sytuacji w rolnictwie. Część producentów rolnych wysiało już międzyplony ścierniskowe, jednak ciężko będzie to wykazać ze względu na brak wschodów roślin. Rolnicy nie mają wpływu na klimat, dlatego jesteśmy przekonani, iż ten przypadek można obronić odwołując się do definicji siły wyższej, jaką niewątpliwie jest nieodpuszczająca w Polsce susza – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Źródło: LIR