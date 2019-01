Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego stanowczo protestuje przeciw zezwoleniu nr RA-2/2018 oraz R/j-3/2018 dotyczącemu wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i możliwości stosowania w uprawach rzepaku ozimego środków Cruiser OSR 322 FS oraz Modesto 480 ES, wprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Weszły one w życie w dniu 09.07.2018 r. bez konsultacji ze środowiskiem pszczelarskim.



– Mając na uwadze negatywne skutki stosowania omawianych zapraw obserwowane w poprzednich latach oraz szczególnie trudne dla sektora pszczelarskiego dwa poprzednie sezony, spowodowane niekorzystnymi warunkami oraz dużymi spadkami rodzin pszczelich, apelujemy o cofnięcie tego zezwolenia. Uważamy, że pomoc sektorowi producentów rzepaku kosztem polskiego pszczelarstwa, środowiska naturalnego oraz dziko żyjących owadów zapylających za wielką niesprawiedliwość – mówi Waldemar Kudła, prezes PZP.

– Zależy nam, aby w środowisku życia naszych pszczół było jak najmniej szkodliwych środków chemicznych. Przyczyni się to z pewnością do polepszenia stanu zdrowotności pasiek oraz korzystnie wpłynie na dziko żyjące owady zapylające. W efekcie przyczyni się do rozwoju bioróżnorodności ekosystemów roślinnych, podniesienia jakości polskich produktów rolnych oraz zdrowia konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej – dodaje Piotr Mrówka, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Źródło: PZP