Bez cenowych zaskoczeń: Ceny zbóż 05.01.2024

Kolejny tydzień nowego roku rozpoczynamy na właściwie identycznych poziomach jak kilka dni wcześniej. Cały czas nie widać wzmożonego ruch i większej podaży ziarna.

Trwające obecnie spadki na giełdach światowych na razie nie przekładają się na rynek krajowy, który utrzymuje poziomy cenowe znane od kilku tygodni. Zmiany na naszym rynku są bardzo nieznaczne, gdyż wahania cen o 10 zł na tonie w górę lub w dół trudno nazwać znaczącymi ruchami.

W tej chwili na rynku zaczynają się również pojawiać obawy o stan ozimin ze względu na silne mrozy i w większości niedostateczne zahartowanie zbóż, co może się przełożyć na przyszłe zbiory. Niemniej jednak nie powoduje to przynajmniej na razie większych zmian w cenach skupowanych zbóż.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 840 zł za tonę.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku jęczmienia paszowego i obecnie stawki rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 850 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 570 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Dużych ruchów nie widać również w przypadku żyta. Za żyto konsumpcyjne można dostać 670 zł, a ceną minimalną jest 520 zł/t. Większym zmianom nie uległy natomiast ceny żyta paszowego. Obecnie ceny tego gatunku wahają się w przedziale od 490 do 610 zł/t. Nie zmieniły się również ceny jakie skupujący płacą za rzepak i jego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

W bezruchu utknęła także kukurydza sucha i na chwilę obecną trudno powiedzieć, kiedy ta sytuacja może ulec zmianie. Maksymalną ceną za nią jest 760 zł/t, a ceny minimalne dalej wynoszą 620 zł/t.