Belarus – czy dojdzie do sądowych nakazów złomowania nowych ciągników?

Ostatnio w mediach społecznościowych dość mocno zawrzało. Pojawiła się informacja, że nowsze ciągniki Belarus zostały zarejestrowane z naruszeniem prawa, a sprawa oparła się o sąd. Czy właścicieli czeka przymusowe wywłaszczenie i złomowanie maszyn?

Sprawa legalnego wprowadzenia do obrotu ciągników ciągników marki Belarus powraca od kilku lat. Problem polega na tym, że według prokuratury, urzędowa decyzja o ich zarejestrowaniu jest niezgodna z prawem.

Decyzje o przyznaniu “blach” i papierów podejmowane przez urzędy komunikacji podległe starostom miały zostać podjęte niezgodnie z przepisami, bo ciągniki nie posiadały europejskiej homologacji wymaganej przy wprowadzeniu nowego pojazdu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Nie posiadały, choć były nowe, a choć były nowe, to były jednak używane. I czego nie rozumiesz?

Nowe i używane jednocześnie

Przed zniknięciem marki Belarus z polskiego rynku produkowane w Mińsku ciągniki schodziły dosłownie jak ciepłe bułeczki. Rocznie nowych nabywców znajdowało prawie 1000 ciągników, co windowało białoruską markę na szczyty rankingów sprzedaży nowych ciągników. Ponieważ jednak sprzedawane były jako używane, to nie były brane pod uwagę w zakresie ciągników po raz pierwszy rejestrowanych.

Działo się tak dlatego, że sprowadzane do Polski ciągniki były w znakomitej większości już zarejestrowane na Białorusi, czyli poza obszarem UE, i takie trafiały do polskich dealerów.

Tu ważna dygresja. Prokuratorskie wątpliwości co do legalności wprowadzenia do obrotu ciągników marki Belarus dotyczą maszyn sprowadzonych właśnie z Białorusi. Jeszcze kilka lat temu do polskich dealerów trafiały ciągniki zarejestrowane wcześniej na Litwie i Rumunii, które to państwa wówczas, negocjując wcześniej okres przejściowy, mogły legalnie je do siebie sprowadzać i wprowadzać je tym samym na rynek swój oraz w ten sposób do Polski.

Czy rolnicy mają się czego bać?

Na konkretną decyzję sądu na prokuratorskie zarzuty jeszcze pewnie trochę poczekamy, ale już dziś taki stan rzeczy niepokoi rolników – posiadaczy nowych Belarusów. Czy w razie decyzji sądu o nieważności rejestracji właściciele będą zmuszeni “zdelegalizować” ciągnik bez prawa użytkowania go na drogach publicznych?

Może sąd zastosuje bardziej drastyczną i zgodna z polskim prawem opcję i nakaże takie ciągniki, jako “nielegalne” zezłomować jak to się dzieje w przypadku samochodów?

Co w takim przypadku zrobią rolnicy – właściciele “feralnych” Belarusów?