Będzie II edycja Agro Days. Dni Hodowcy

Po sukcesie pierwszej edycji do Warszawy wraca Agro Days. Dni Hodowcy. Spotkanie hodowców, ekspertów i starannie dobranych firm reprezentujących wszystkie obszary branży hodowlanej odbędzie się 2 i 3 lutego w nowym Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo w Warszawie. Organizatorzy i tym razem postawili na formułę biznesowo-edukacyjną wydarzenia, która łączy dwa formaty: konferencję i targi.

Agro Days to jedyne, tak bogate w praktyczną wiedzę wydarzenie dla hodowców w Polsce. – Mamy w kraju wiele wydarzeń z branży agro, w tym pomniejsze wydarzenia sektorowe. Brakowało jednak spotkania dedykowanego wyłącznie hodowcom. W ramach jednego wydarzenia oferujemy zdobycie przydatnej wiedzy, udział w warsztatach i dyskusjach, przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń oraz okazję do nawiązania cennych relacji biznesowych w miłej, rodzinnej atmosferze – komentuje Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus, organizator Agro Days. Dni Hodowcy. Ogromną zaletą wydarzenia, co potwierdziła I edycja, jest jego duża wartość merytoryczna i użytkowa, o którą zadbają specjaliści rynku rolnego z Polski i zagranicy.`

Firma De Heus starannie wybiera Partnerów wydarzenia. Reprezentują oni wszystkie obszary hodowli bydła, drobiu i trzody chlewnej i nie tylko. Dzięki przyjętej formule, odwiedzjący mogą w jednym miejscu zdobyć wiedzę, która pomoże im jeszcze bardziej rozwinąć swoje gospodarstwa i osiągać jeszcze lepsze wyniki produkcyjne.

W pierwszej edycji Agro Days. Dni Hodowcy 2017 udział wzięło ponad 3 tys. uczestników z całego kraju. Organizatorzy spodziewają się jeszcze większego zainteresowania II edycją imprezy. – Luty to dobry czas na takie wydarzenie. Dzięki temu hodowcy mogą jeszcze przed sezonem poznać nowości rynkowe oraz sprawdzić aktualną ofertę krajowych i zagranicznych producentów. Po doświadczeniu pierwszej edycji sądzimy, że cześć tych rozmów zaowocuje korzystnymi dla obu stron relacjami biznesowymi – dodaje Zaleski.

Z uwagi na duże zainteresowanie, tym razem Agro Days. Dni Hodowcy odbędą się w nowym i większym obiekcie – GLOBAL EXPO, przy ul. Modlińskiej w Warszawie. Do dyspozycji odwiedzających i wystawców będzie ponad 60 tys. m2 powierzchni wystawienniczej oraz 15 tys. m2 powierzchni konferencyjnej. Dodatkowo wygodny i bezpłatny parking. Przestrzeń wewnątrz budynku zostanie podzielona na cztery obszary: bydło, trzoda, drób, budownictwo inwentarskie.

Bogaty program

Na odwiedzających będą czekać prelekcje, warsztaty, pokazy nowości rynkowych oraz dyskusje. Hodowcy będą mogli również w dowolnej chwili skorzystać z profesjonalnych porad, czy konsultacji w zakresie nowych technologii, inwestycji, agro-budownictwa i rozwiązań biznesowych. Nie zabraknie nowinek technologicznych, które zaprezentują Partnerzy wydarzenia, ale i konkursów z nagrodami.

Polska jakość. Światowe trendy

Podczas drugiej edycji Agro Days tematem przewodnim będzie konkurencyjność polskich produktów na rynkach polskich i światowych. Spotkanie otworzy konferencja „Żywność pod presją? Odpowiedzialna produkcja, świadoma konsumpcja”. – Chcemy zaprosić przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup do dyskusji na temat odpowiedzialnej produkcji oraz świadomej konsumpcji. Wierzymy, że Polska jakość to nie tylko efekt podążania za światowymi trendami, ale także ich kreowanie i wyznaczanie – dodaje dyrektor generalny De Heus.

– Codziennie wspólnie – my, hodowcy, nasi partnerzy – intensywnie pracujemy i budujemy polską jakość. Dbamy o bezpieczną produkcję. Czas razem wzmocnić te działania oraz kształcić odpowiedzialną konsumpcję – wzywa do działania Adam Zaleski.

Źródło: De Heus