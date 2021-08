Będą zmiany w pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana rozporządzenia ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej (UE) w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata oraz dostosowanie jego przepisów do zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata, w § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2025 r. Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. W związku z planowanym przedłużeniem wdrożenia operacji typu „Scalanie gruntów” o dwa lata oraz w związku z tzw. okresem przejściowym konieczne jest przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosku o płatność końcową.

– Natomiast zmiana zaproponowana w § 1 pkt 2 i 3 wynika z konieczności dostosowania przepisów w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020. Zgodnie z § 37a ust. 2 przedmiotowej ustawy w przypadku beneficjanta będącego jednostką sektora finansów publicznych nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego. Wobec powyższego oraz z uwagi, iż beneficjentem dla operacji typu „Scalanie gruntów” jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe zachodzi potrzeba uchylenia § 16 zmienianego rozporządzenia. Ponadto ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) uchylone zostały przepisy dotyczące wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru wobec powyższego zaproponowano zmianę w § 1 pkt 3 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.