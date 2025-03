Będą zmiany w ekoschemacie Integrowana Produkcja Roślin (video)

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2025 rok. W obecnej kampanii jest sporo zmian. Jedną z nich są nowe reguły ubiegania się o płatności do ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin.

Rolnicy nie otrzymają płatności do powierzchni trwałych użytków zielonych

Do tej pory rolnicy ubiegający się o dopłaty do Integrowanej Produkcji mieli obowiązek utrzymywania trwałych użytków zielonych w gospodarstwach. W związku z tym mieli za tę powierzchnię (nie większą niż za system produkcji integrowanej) płacone dodatkowo. Jolanta Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR podczas konferencji w ARiMR podała przykład: rolnik mający 10 ha pszenicy w systemie Integrowanej Produkcji i 20 ha TUZ-ów, otrzymywał dopłaty do 10 pszenicy oraz do 10 ha TUZ-ów. Czyli łącznie ARiMR wypłacała mu dopłaty do 20 ha.

Od 2025 roku to się zmieniło. Rolnicy nie otrzymają płatności do powierzchni trwałych użytków zielonych.

– Nie ma już obowiązku utrzymywania trwałych użytków zielonych. W związku z tym nie ma też tej część dopłaty w ramach Integrowanej Produkcji – mówi Tygodnikowi Poradnikowi Rolniczemu dyrektor Dobiesz.

W związku z tym, wracając do powyższego przykładu, w tym roku rolnik otrzyma dopłatę do 10 ha, a nie do 20 ha.

Stawki będą uzależnione od upraw

Są też inne zmiany w Integrowanej Produkcji Roślin. Otóż stawki będą uzależnione od upraw. Inne dopłaty dostaną producenci upraw rolniczych, warzywnych, sadowniczych, i jagodowych, dla których zatwierdzono metodyki integrowanej produkcji roślin.

Integrowana Produkcja Roślin: jakie stawki od 2025 roku?

Szacowana stawka (podstawowa) płatności dla danej grupy upraw będzie wynosić:

sadowniczych ok. 342,70 euro/ha

jagodowych ok. 309,21 euro/ha

rolniczych ok. 146,07 euro/ha

warzyw ok. 309,21 euro/ha

Z tego wynika, że dopłaty do upraw rolniczych, takich jak zboża czy rzepak będą prawie 2,5 razy niższe niż do sadów. Przypomnijmy obecnie dopłaty dla wszystkich upraw są jednakowe i wynoszą teoretycznie 292,13 euro/ha (praktycznie w tym roku sa niższe z uwagi na duże zainteresowanie ekoschematami). Dla przypomnienia. W 2024 roku stawka dopłat do Integrowanej Produkcji Roślin wynosiła 818,92 zł/ha z uwagi na duże zainteresowanie tym ekoschematem. O dopłaty ubiegało się prawie 13,5 tysiąca rolników.

