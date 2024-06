Będą zmiany dotyczące warunków hodowli drobiu. Wejdą w życie już w przyszłym roku

Określenie minimalnej powierzchni klatek dla kur niosek, innych kur, kurcząt brojlerów, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu oraz warunków hodowli kur – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ma na celu pełne wdrożenie dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony zwierząt gospodarskich (Dz. U. UE L 221 z 8.8.1998, str. 23, z późn. zm.).

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. nr 56, poz. 344).

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej określają minimalne wymogi w odniesieniu do kur niosek, rozumianych jako ptaki, które osiągnęły dojrzałość nieśną i są utrzymywane w celu produkcji jaj nieprzeznaczonych do wylęgu oraz kurcząt brojlerów.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu audytów konieczne jest określenie minimalnych warunków utrzymywania również dla innych kur niż kury nioski oraz kurczęta brojlery, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu, których utrzymywanie zmierza do uzyskania kur niosek.

Warunki hodowli kur

Projekt zmian w rozporządzeniu dopuszcza utrzymywanie kur innych niż kury nioski i kurczęta brojlery w kurniku albo w systemie otwartym. W przypadku utrzymywania w kurniku kurom tym zapewnia się:

1) takie same warunki dotyczące oświetlenia, jak w przypadku utrzymywania kur niosek;

2) stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

3) karmienie co najmniej raz dziennie.

W przypadku utrzymywania w zakładach hodowli zarodowej, reprodukcyjnych, odchowu drobiu i wylęgu drobiu oraz w kurnikach innych kur, kury te będzie trzeba utrzymywać:

1) w zmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych;

2) bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo.

Kurom tym, z wyjątkiem kur utrzymywanych w zakładach wylęgu drobiu trzeba będzie zapewnić takie same warunki w odniesieniu do wyposażenia klatki, dostępności do poidła czy grzędy jak kurom nioskom. Kury te trzeba będzie doglądać co najmniej raz dziennie.

Powierzchnia klatek dla kur według nowych zasad

Powierzchnia klatki w przeliczeniu na:

1) kurę nioskę będzie musiała wynosić co najmniej 0,075 m2, przy czym powierzchnia klatki bez gniazda powinna wynosić co najmniej 0,06 m2, a powierzchnia całkowita klatki będzie musiała wynosić co najmniej 0,2 m2;

2) inną kurę będzie musiała wynosić co najmniej:

a) 0,035 m2 – dla kur do 6. tygodnia życia, b) 0,055 m2 – dla kur powyżej 6. do 16. tygodnia życia, c) 0,075 m2 – dla kur powyżej 16. tygodnia życia, przy czym powierzchnia użytkowa klatki bez gniazda będzie musiała wynosić co najmniej 0,06 m2, a powierzchnia całkowita klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m2.

Wymiary powierzchni klatki bez gniazda będą musiały wynosić:

1) szerokość – co najmniej 0,3 m;

2) wysokość:

a) w przypadku kur niosek – co najmniej 0,45 m, przy czym nachylenia podłogi – nie więcej niż 8° lub 14 %, b) w przypadku innych kur co najmniej:

– 0,35 m – dla kur do 16. tygodnia życia,

– 0,45 m – dla kur powyżej 16. tygodnia życia.

W systemie utrzymywania kur niosek hodowanych bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo albo w systemie utrzymywania innych kur maksymalna obsada kur niosek albo innych kur na m2 powierzchni użytkowej podłogi w kurniku będzie musiała wynosić dla:

1) kur niosek – 9 sztuk;

2) dla innych kur:

a) 35 sztuk – dla kur do 3. tygodnia życia, b) 22 sztuki – dla kur powyżej 3. do 5. tygodnia życia, c) 17 sztuk – dla kur powyżej 5. do 16. tygodnia życia, d) 9 sztuk – dla kur powyżej 16. tygodnia życia.

Omawiana nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. Do zakładów hodowli zarodowej, reprodukcyjnych, odchowu drobiu i wylęgu drobiu, gospodarstw oraz do kurników, w których w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia, czyli 1 stycznia 2025 r. są utrzymywane inne kury będą stosowane przepisy omawianej nowelizacji.