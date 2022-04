Bębnowa czy dyskowa? Jaką kosiarkę wybrać?

Choć rynek kosiarek rotacyjnych zdominowały “dyskówki”, to jednak wielu rolników świadomie wybiera maszyny o konstrukcji górnonapędowej, czyli “bębnówki”. Z czego to wynika oraz jakie są zalety i wady poszczególnych maszyn?

Kosiarki rotacyjne dzielą się na dwa zasadnicze typy. Pierwszy z nich to tzw. kosiarki bębnowe, czyli górnonapędowe. Jak sama nazwa wskazuje, napęd na bębny przekazywany jest przez przekładnię kątową znajdującą się w górnej części maszyny. Bębny nie są ze sobą bezpośrednio połączone, a w ich dolnej części znajdują się obracające się swobodnie talerze ślizgowe, które stanowią element kopiujący powierzchnię terenu oraz ustalający wysokość cięcia. Tego typu maszyny powszechnie występują na polskim rynku już od dziesięcioleci.

Jednak kilkanaście ostatnich lat przyniosło radykalną zmianę w parku maszynowym gospodarstw hodowlanych. Otóż miejsce popularnych dawniej “bębnówek” zastąpiły kosiarki dyskowe, czyli te o konstrukcji dolnonapędowej. W ich przypadku głównym zespołem roboczym nie są bębny, a belka tnąca, składająca się z kilku dysków zamocowanych na ramie, wewnątrz której znajduje się układ przeniesienia napędu. W efekcie uzyskano konstrukcję znacznie lżejszą, o mniejszej masie wirującej oraz pozwalającą na swobodny przepływ skoszonej masy niemal na całej szerokości cięcia. Wydawałoby się, że jest to rozwiązanie idealne. I w rzeczywistości zazwyczaj jest to dobre rozwiązanie, jednak nie w każdych warunkach sprawdza się lepiej niż klasyczna konstrukcja górnonapędowa.

Kopiowanie terenu

Z racji tego, że kosiarka bębnowa sunie się po darni na ruchomych talerzach ślizgowych, opory tarcia o podłoże są ograniczone, a na każdy metr szerokości roboczej może przypadać większy nacisk. Konstrukcja zawieszenia pozwala na zmniejszenie nacisku na podłoże dzięki zastosowaniu sprężynowego lub hydropneumatycznego układu zawieszenia. Jednak dla uzyskania optymalnego kopiowania terenu nie jest wymagane aż tak precyzyjne utrzymanie określonej siły nacisku jak w przypadku kosiarek dyskowych.

W przypadku “dyskówek” nacisk na podłoże musi być ograniczony do ok. 60-70 kg kilogramów na każdy metr szerokości roboczej, aby zminimalizować tarcie dolnej powierzchni belki o podłoże, ale jednocześnie zapewnić prawidłowe kopiowanie terenu, zwłaszcza przy większych prędkościach roboczych. Zbyt mały nacisk może skutkować nierównomiernym utrzymaniem wysokości cięcia. Zbyt duży zaś może powodować, poza nadmiernym obciążeniem konstrukcji maszyny, także uszkadzanie darni w przypadku użytków zielonych na luźnych glebach torfowych, gdzie darń jest rzadka, częściowo uszkodzona przez zwierzynę lub zaniedbana. Dlatego wałowanie, włókowanie, podsiewanie traw, odpowiednie nawożenie i wszelkie zabiegi wpływające na zagęszczenie i wzmocnienie darni są szczególnie ważne w przypadku wykorzystania tego typu maszyn (ale także ze względu na konieczność ograniczenia zanieczyszczenia paszy ziemią lub torfem i uzyskanie paszy wysokiej jakości).

Układ przeniesienia napędu

W przypadku kosiarek górnonapędowych układ przeniesienia napędu również jest dość prosty. W górnej ramie maszyny znajduje się wał napędowy oraz przekładnie kątowe przekazująca moment obrotowy na każdy z bębnów.

W przypadku maszyn o konstrukcji dolnonapędowej wewnątrz belki tnącej znajduje się kilka kół zębatych na każdy metr szerokości roboczej, zazwyczaj trzy na każdy z dysków (wyjątkiem są belki, w których napęd jest przenoszony przez przekładnie kątowe). Wszystkie koła zębate pracują z dużymi prędkościami obrotowymi wewnątrz belki, której obudowa jest poddawana sporym naprężeniom i w pewnym stopniu odgina się od linii prostej.

Dlatego wewnątrz belki znajduje się olej, który musi smarować wszystkie elementy przekazujące napęd niezależnie od pochylenia terenu, konstrukcja ta musi być szczelna oraz odporna na mechaniczne uszkodzenia. Przed konstruktorami tych maszyn stoi zatem wiele wyzwań, jednak ich efektem jest maszyna o lekkiej konstrukcji, mniejszej bezwładności zespołu napędowego i umiarkowanym zapotrzebowaniu na moc. Dzięki przeniesieniu napędu pod dyskami, ponad belką pozostaje wolna przestrzeń pozwalająca na swobodne przemieszczanie się skoszonego materiału na niemal całej szerokości koszenia. Pozwala to wykonywać szeroki pokos, umożliwiający szybkie schnięcie, a w przypadku pracy z kondycjonerem – równomierne zasilanie go na całej szerokości rotora, co wpływa pozytywnie na jakość i wydajność spulchniania.

Co zatem oferują kosiarki bębnowe? przede wszystkim prostą i trwałą konstrukcję, która doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach. Niewątpliwym atutem jest sprawna praca w wyległym łanie np. koniczyny lub lucerny. Jednak o tym, czy prosta budowa i uniwersalność zastosowań kosiarki bębnowej okaże się większym atutem niż ekonomiczna praca i lekkość konstrukcji maszyny o konstrukcji dyskowej, decydują specyficzne uwarunkowania danego gospodarstwa.

wl