Bayer wspiera zamknięty system transferu easyconnect

W myśl realizacji zobowiązania CropLife Europe dotyczącego powszechnego udostępnienia zamkniętych systemów transferu (ang. closed transfer systems, CTS) europejskim rolnikom i operatorom do roku 2030, firma Bayer przystąpiła do wielobranżowej grupy opracowującej zamknięty system transferu easyconnect.

Wraz z markami ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group oraz Syngenta, firma Bayer wprowadzi system easyconnect na rynek, oferując atrakcyjne rozwiązanie, które jest szybkie, bezpieczne i wygodne dla rolników i operatorów działających na terenie Europy.

Jednocześnie Bayer będzie nadal wspierać wdrażanie systemów CTS za pośrednictwem dostępnych na rynku rozwiązań.

— Grupa Robocza easyconnect ma przyjemność powitać firmę Bayer w gronie swoich członków i docenia jej zaangażowanie we wspieraniu systemu easyconnect, który przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest powszechny dostęp do zamkniętych systemów transferu w Europie – wyjaśnia Louise Brinkworth, Lider ds. zarządzania w regionie EMEA, Corteva Agriscience i przewodnicząca komitetu sterującego grupy roboczej easyconnect CTS.

— Bayer angażuje się w promowanie wdrażania CTS w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa operatorów oraz ochrony środowiska podczas fazy mieszania substancji, napełniania i płukania pojemników w trakcie stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z powyższym zobowiązaniem firma Bayer promuje system CTS od 2014 r. Aby zaoferować rolnikom jeszcze większą elastyczność, firma Bayer ma przyjemność dołączyć do branżowej Grupy Roboczej “easyconnect”, mając na celu wykorzystanie korzyści płynących z tego rozwiązania – wyjaśnia Fabrice Houdebert, szef marketingu regionalnego EMEA w firmie Bayer.

Pierwsze wprowadzenie na rynek planowane jest w Danii i Holandii w 2022 r., a następnie we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii w 2023 r. Inne kraje prawdopodobnie pójdą w ich ślady.

System easyconnect jest otwartą technologią, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z branży rolniczej. Zachęcamy pozostałe podmioty z branży agrochemicznej, producentów sprzętu oraz wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces wprowadzania na rynek easyconnect do kontaktu z jedną z firm członkowskich.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.easyconnect.tech.