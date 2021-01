Bayer rozwija kampanię edukacyjną „Grunt to Zrównoważenie”

Długoletnia kampania edukacyjna Bayer „Grunt to Bezpieczeństwo“ przekształca się w inicjatywę „Grunt to Zrównoważenie“, by podkreślić spójność z globalnymi celami firmy Bayer.

Wraz z nową nazwą, kampania zyskuje zasięg międzynarodowy. Będzie stanowić „parasol“ obejmujący różnorodne działania edukacyjne związane z rolnictwem zrównoważonym, adresowane do rolników z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Wspólna marka przyczyni się do zwiększenia widoczności i rozpoznawalności działań Bayer na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Pozwoli także dotrzeć do większej liczby bezpośrednich odbiorców akcji edukacyjnych firmy – rolników.

Bayer co roku realizuje różnorodne działania edukacyjne z zakresu prawidłowych, odpowiedzialnych praktyk rolnych. Tematami wiodącymi były dotychczas m.in. dobór środków ochrony osobistej, stosowanie oryginalnych produktów ochrony roślin, jakość plonów i zachowanie dopuszczalnych poziomów pozostałości, bioróżnorodność czy sposoby radzenia sobie z suszą i zmianami klimatycznymi. Opracowaniem podstaw merytorycznych dla poszczególnych odsłon kampanii zajmują się naukowcy – najlepsi krajowi specjaliści w danej dziedzinie. Pozwala to dotrzeć ze sprawdzoną wiedzą rolniczą nie tylko do gospodarstw, ale także do przyszłych rolników, sadowników i ogrodników.

Jako „spadkobierca“ akcji „Grunt to Bezpieczeństwo“, kampania „Grunt to Zrównoważenie“ porusza, konsekwentnie, już 9. z kolei temat z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz rolnictwa zrównoważonego. W 2021 roku, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Dział Crop Science firmy Bayer kontynuuje edukację o zmianach klimatu i ich wpływie na rolnictwo.

– Tegoroczna odsłona kampanii rozwija temat rolnictwa zrównoważonego, koncentrując się na zmianach klimatycznych – mówi dr Michał Krysiak, Agriculture Sustainability Manager, Bayer.

– Wpisuje się to w strategię rozwoju kampanii pod nowym szyldem „Grunt to Zrównoważenie“. Poprzez zmianę nazwy kampanii chcemy zwrócić uwagę na istotę rolnictwa zrównoważonego. Bezpieczeństwo i wydajność produkcji rolnej zależą dziś przede wszystkim od stanu zasobów naturalnych. Zmiany klimatu mają realny wpływ

na rolnictwo. Stawiając rolnictwo zrównoważone w centrum naszej inicjatywy, chcemy pokazywać w jaki sposób działalność rolnicza może zapewnić wydajną produkcję bezpiecznej żywności oraz stabilne dochody rolników, bez nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych – dodaje.

Bayer Forward Farm

„Grunt to Zrównoważenie“ to niejedyne działanie, w ramach którego firma Bayer

w namacalny sposób podkreśla istotną rolę rolnictwa zrównoważonego. To, jak wygląda jego wdrażanie w praktyce, prezentować będzie także Bayer Forward Farm. Gospodarstwa działające w ramach międzynarodowej platformy Bayer Forward Farming zobowiązane są do stosowania najnowszych technologii i najlepszych praktyk, pomagających ograniczać wpływ produkcji rolnej na środowisko, w tym zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Ale to nie wszystko – mają one wspierać ochronę zasobów naturalnych, a także promować różnorodność biologiczną. Korzystają w tym zakresie z merytorycznego doradztwa ekspertów firmy Bayer, a także współpracują z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania rozwiązań dla rolnictwa zrównoważonego.

W październiku 2020 roku do globalnej sieci zrównoważonych gospodarstw rolnych Bayer Forward Farm dołączyło pierwsze gospodarstwo w Polsce, położone w miejscowości Kaszewy, w pobliżu Kutna. Gospodarstwo jest zarządzane z użyciem kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa zrównoważonego. Dzięki temu umożliwia demonstrowanie rozumienia rolnictwa zrównoważonego przez Bayer w praktyce. W 2021 roku w ramach inicjatwy Bayer Forward Farm firma skoncentruje się m. in. na ograniczaniu śladu węglowego w produkcji rolnej.

Źródło: Bayer