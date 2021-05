Bayer prezentuje nowe zaprawy i odmiany rzepaku z linii Dekalb

Firma Bayer 11 maja 2021 podczas konferencji prasowej online, poświęconej uprawie rzepaku zaprezentowała szeroką gamę produktów odmian nasiennych marki Dekalb. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku: od zdrowotności do wysokich plonów”.

Rzepak to jedno z kluczowych źródeł oleju jadalnego na świecie i najważniejsza roślina oleista w Polsce. Bayer tworząc ofertę dla polskich rolników skupia się przede wszystkim na dostarczeniu odmian o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania, znakomitej zimotrwałości oraz o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

W sezonie 2021 Bayer nadal skupia się nad dalszym rozwojem odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Należą do nich DK Excited i DK Exima, które zostały zarejestrowane w ubiegłym. Rozszerzając ofertę marki Dekalb, firma Bayer wprowadza kolejne innowacje, należa do nich odmiany DK Plasma i DK Immortal CL. Bayer nie zapomniał również o innowacyjnych zaprawach nasiennych, są nimi Buteo Start oraz Scenic Gold, które zapewniają nasionom ochronę przed szkodnikami i chorobami grzybowymi.

DK Excited

Nowa odmiana mieszańcowa DK Excited łączy w sobie bardzo wysoki potencjał plonowania z bardzo wysokim poziomem zaolejenia. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrane plony. Wyniki przeprowadzanych wcześniej badań, przeprowadzanych w ramach Doświadczeń Rejestrowych COBORU w zakresie bardzo wysokiego potencjału plonowania: w 2019 DK Excited osiągnęła 126% wzorca (4,83 t/ha), natomiast średnia z lat 2018-2019 to 119% wzorca (4,64 t/ha).

Wyróżniającymi się cechami odmiany DK Excited są tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7). Obok wysokiego i stabilnego plonowania odmiana DK Excited łączy w sobie także cechy doskonałego wigoru jesiennego oraz bardzo dobrej zimotrwałości, odmiana lepiej znosi ataki szkodników, takich jak pchełki, śmietka kapuściana czy gnatarz rzepakowiec. Ponadto odmiana charakteryzuje się wysoką tolerancją na wyleganie oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK Exima

Jest to średniowczesna odmiana mieszańcowa o bardzo wysokim potencjale i bardzo dobrej stabilności plonowania. Według COBORU stanowi 112% i 118% plonu wzorca odpowiednio w roku 2020 i 2019. Odmiana wyróżnia się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach.

Cechą charakterystyczną stanowi doskonała zimotrwałość. DK Exima posiada zdolność do utrzymywania wysokich plonów w różnych warunkach uprawowych. Niezwykle ważną zaletą jest bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7), zgnilizę twardzikową oraz werticiliozę, potwierdzona zarówno badaniami wewnętrznymi, jak i oficjalnymi badaniami COBORU.

Nowością, która zawita w tym sezonie na polski rynek jest kolejna odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy – DK Expectation. Odmiana ta szczególnie wyróżnia się efektywnym wykorzystaniem azotu, nawet w stresowych warunkach uprawowych np. niekorzystne warunki glebowe, które utrudniają pobranie azotu, który jest najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem. Rzepak DK Expectation radzi sobie wyjątkowo dobrze w takich warunkach.

DK Plasma

DK Plasma to kolejna nowość z tolerancją na kiłę kapusty. Do niedawna rolnicy mieli dostęp jedynie do wybranych odmian posiadających tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowaną genem RLM-7. Nowością są jednak odmiany posiadające „podwójną” tolerancję na tę chorobę warunkowaną genami RLM-7 i RLM-3, do której należy odmiana DK Plasma. DK Plasma to odmiana średniowczesna o wysokim poziomie plonowania i bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach.

Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością, wysoką tolerancją na wyleganie oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana rekomendowana jest do uprawy na glebach porażonych kiłą kapusty. Szczególnie zagrożone są stanowiska z cięższymi glebami, o niskim odczynie pH i nieuregulowanych stosunkach wodnych.

DK Immortal CL

Najnowszym osiągnięciem w uprawie rzepaku jest odmiana DK Immortal CL. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim poziomem plonowania oraz wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, bardzo dobrym wigorem jesienny oraz doskonałą zimotrwałość. Właściwością wyróżniającą DK Immortal CL jest innowacyjna kombinacja cech – zalety technologii Clearfield® połączono z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana jest odporna na substancję czynną Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego.

Zaprawa Scenic Gold

Scenic Gold to zaprawa fungicydowa, chroniąca rzepak ozimy i jary przed chorobami, występującymi we wczesnym okresie rozwoju roślin. Połączenie dwóch substancji aktywnych: fluopilkolidu i fluoksastrobiny daje szerokie spektrum zwalczania chorób grzybowych. Zakres działania preparatu obejmuje: zgorzele siewek (powodowane przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp, Rhizoctonia solani), suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka.

rzekomego krzyżowych. Scenic Gold wykazuje dwa mechanizmy działania: aktywność układową i wgłębną.

Zaprawa Buteo Start

To innowacyjna zaprawa w ochronie roślin rzepaku przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju. Inspiracją dla stworzenia produktu był naturalnie występujący związek – stemofolina (pochodząca z azjatyckiej rośliny Stemona japonica). Flupyradifuron oddziałuje selektywnie na określone gatunki szkodników. W zakresie rejestracji środka znajdują się pchełki ziemne, pchełka rzepakowa oraz śmietka kapuściana. Produkt wpływa na prawidłowe wschody rzepaku. Buteo Start jest bezpieczny dla wszystkich owadów pożytecznych. Obie zaprawy, Buteo Start i Scenic Gold zostały przetestowane co do możliwości przechowywania, wykazując brak znaczącego opóźnienia wschodów lub obsady na odmianach testowanych krótko po zaprawianiu oraz po roku przechowywania. Spełniają one bardzo restrykcyjne normy regulacyjne UE dla zapraw nasiennych oraz standardy bezpieczeństwa środowiskowego.

Opr. Anna Arabska