Bayer popularyzuje nowoczesne i zrównoważone rolnictwo

Jak poinformowała firma Bayer podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w połowie kwietnia, rolnicy znają pojęcie rolnictwa zrównoważonego (78%) i utożsamiają je głównie z kwestiami agrotechnicznymi, ale także z ochroną środowiska naturalnego (21%). W kontekście rolnictwa zrównoważonego większą potrzebę szkoleń wskazują sadownicy niż rolnicy (47% wobec 31%) – to wnioski z badania, przeprowadzonego przez Bayer w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.

Celem badania było diagnozowanie podejścia producentów żywności do bezpieczeństwa zabiegów ochrony roślin: w odniesieniu do własnych praktyk oraz do konsumentów i środowiska. Najnowszą, trzecią edycję badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 400 respondentów: 300 rolników i 100 sadowników. Badanie, na zlecenie Bayer Sp. z o.o., zrealizowała firma Kleffmann Group w czwartym kwartale 2018.

Rolnicy o zmianowaniu

Dbałość o żyzność gleb jest najważniejszym czynnikiem, decydującym o zmianowaniu: wskazywana jest dwukrotnie częściej niż w poprzedniej edycji badania (z 2016 roku). Z 50 do 60% wzrosła liczba gospodarstw badających glebę przynajmniej raz na 3 lata.

Odporność na środki ochrony roślin

Odporność agrofagów na środki ochrony roślin jest znaczącym problemem dla obu grup respondentów (rolnicy 82%, sadownicy 96%). Sadownicy lepiej od rolników definiują czym jest odporność (58 wobec 35%) i wykazują się większą wiedzą o sposobach radzenia sobie z odporności – np. przez rotację substancji (68% wobec 20%). Zarazem nastąpił zdecydowany wzrost zadowolenia z jakości usługi zwrotu, jak i odbierania opakowań po środkach ochrony roślin w porównaniu z poprzednią edycją badania.

2019: Zrównoważona Ochrona Roślin

Tematami poprzednich edycji programu „Grunt to bezpieczeństwo” była ochrona bioróżnorodności organizmów glebowych, organizmów wodnych oraz owadów zapylających. W bieżącym roku temat to zrównoważona ochrona roślin. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak dobór właściwego poziomu ochrony roślin do typu uprawy gleby, uprawianych odmian i radzenie sobie z odpornością agrofagów na zwalczające je preparaty.

W bieżącym roku, po raz pierwszy w historii Centrum Badania Odporności firmy Bayer, będzie można obserwować pełne spektrum efektów kombinacji trzech czynników: doboru herbicydów, sposobu uprawy oraz zmianowania upraw. Na 44 poletkach doświadczalnych plantacji, zlokalizowanej w miejscowości Paluzy na Warmii, prezentowane są zróżnicowane strategie zwalczania miotły zbożowej, odpornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS.

W 2019 roku firma Bayer przyłączyła się do nowej inicjatywy, propagującej bioróżnorodność i, zarazem, zdrowy styl życia. To edukacyjny projekt tworzenia ogródków szkolnych, zainicjowany przez markę Marwit. W 25 szkołach podstawowych w całej Polsce powstaną ogródki warzywno-ziołowe, tworzone wspólnie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W ogródkach odbędą się lekcje zdrowia oraz warsztaty kulinarne, promujące zdrowe odżywianie. Dzieci będą uprawiać rośliny, obserwować ich rozwój i uczyć się o ich właściwościach, a z zebranych plonów przygotowywać zdrowe przekąski.

Bayer dostarcza nasiona roślin miododajnych do założenia łąk kwietnych, hotele dla dzikich zapylaczy oraz tablice informacyjne o roli owadów zapylających w produkcji żywności. Projekt, rozpoczęty wiosną, będzie realizowany m.in. w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku, Toruniu.

Autor: Anna Arabska