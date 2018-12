Bayer – nauka kształtuje przyszłość rolnictwa

5 grudnia br. w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji prasowej „Nauka kształtuje przyszłość rolnictwa”, zorganizowanej przez firmę Bayer CropScience. Podczas spotkania, eksperci dokładnie omówili aspekty nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

– W tym roku po raz czwarty obchodzimy światowy dzień gleby. Tylko pół procenta powierzchni globu możemy przeznaczyć na produkcję żywności, a przecież przed nami stoi wiele wyzwań, jak chociażby rosnąca populacja – mówiła na wstępie Iwona Krych-Stec, szef Customer Marketing Poland/Baltics, Bayer CropScience. – Wiemy, że postęp w rolnictwie jest nieustanny – jeśli popatrzymy lata wstecz, ta produkcja wyglądała zupełnie inaczej, niż teraz. Na naszych oczach rozwija się bardzo dynamiczna mechanizacja, a my, jako firma Bayer, uczestniczymy w dostarczaniu środków produkcji i coraz bardziej innowacyjnych metod. Wyzwania, jakie przed nami stoją, to produkcja żywności zwiększona blisko o połowę, ponieważ wszyscy chcemy odżywiać się lepiej i zdrowiej – tłumaczyła.

Z kolei dr Aleksandra Małyska, dyrektor wykonawczy Europejskiej Platformy Technologicznej „Plants for The Future” w Brukseli, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wdrożenie innowacyjnego rozwiązania zaczyna się od dobrego pomysłu naukowego. Jednak, aby rzeczywiście je wdrożyć, trzeba pokonać jeszcze wiele innych etapów. Temu służy, m.in. platforma „Plants for The Future”. – Stwarzamy możliwość dialogu pomiędzy rolnikami, naukowcami i przemysłem, żeby zidentyfikować takie kierunki prac badawczo-rozwojowych, które w kontekście następnych lat mogą doprowadzić do wdrożenia rozwiązań mających realny wpływ na rolnictwo lokalne, ale też na poziomie europejskim – wyjaśniała podczas konferencji dr Małyska.

Następnie, dr Jerzy Próchnicki, dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer CropScience, wyjaśnił, jak precyzyjne jest wdrażanie innowacji pozwalających zoptymalizować i zrównoważyć produkcję rolniczą. – Nasza placówka badawcza zatrudnia 21 osób pracujących nad realizacją badań, które służą przełożeniu pomysłów przygotowanych do wdrożenia na zalecenia i na technologie dokładnie dopasowane do potrzeb polskiego rolnika. W Polsce mamy siedem regionów klimatyczno-glebowych i każdy z nich ma dosyć specyficzne wymagania, przez co nie da się użyć jednej wspólnej recepty, jednego zalecenia dla wszystkich rolników. Dlatego też nasze placówki badawcze są rozsiane po całym kraju – mówił dr Jerzy Próchnicki.

Dr Próchnicki podkreślił również, że należy dążyć do takich rozwiązań, które po wprowadzeniu do produkcji rolniczej będą gwarantowały nie tylko dostatek odpowiedniej jakości żywności, ale także opłacalność dla producentów.

Podczas konferencji nie zabrakło również panelu dyskusyjnego – rozmowy dotyczyły przyszłości i aktualnej sytuacji w branży Agro. Brali w niej udział dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, dr Aleksandra Małyska, prof. dr hab. Tomasz Twardowski i Matthew Frost. Rozmowę moderowała Marzena Smolińska. Pytania dotyczyły wielu aspektów branży rolniczej. Pani Smolińska pytała m.in. o najistotniejszy produkt, innowacje, czy myśl, która będzie kształtować przyszłość rolnictwa. Jak podkreślił prof. Twardowski bardzo ważne jest holistyczne podejście do tematu branży Agro. Z kolei dr Beata Hasiów-Jaroszewska wspomniała o zacieśnianiu współpracy pomiędzy naukowcami, rolnikami oraz sektorem biznesowym.

Beata Gorczyca