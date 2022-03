Bayer: Dostawy na kolejny sezon dla rosyjskich rolników pod znakiem zapytania

Bayer AG zawiesiło reklamę i promocję oraz wstrzymał inwestycje w Rosji i Białorusi, ale nie zatrzymało dostaw dla wszystkich swoich produktów na te rynki. Niemiecka firma, która sprzedaje także leki wydawane receptę stwierdziła, że ​musi oddzielić produkty zbędne od tych, które ratują życie i te nadal będzie dostarczać do Rosji. Stawia natomiast pod znakiem zapytania dostawy dla rolnictwa pod kolejny sezon.

Pod adresem Bayer kierowane są głosy wzywające do całkowitego wstrzymania dostaw wszystkich produktów do Rosji i na Białoruś. Firma odpowiada, że rozumie obawy, ponieważ wojna rodzi problemy moralne i etyczne dla każdej firmy. Wstrzymanie podstawowych produktów zdrowotnych oraz rolniczych dla ludności cywilnej w Rosji , które pomagają w leczeniu nowotworów, chorób układu krążenia, produktów zdrowotnych dla kobiet w ciąży i dzieci, a także nasion do uprawy żywności – tylko zwielokrotniłoby utratę ludzkich istnień będących pokłosiem wojny, czytamy w wydanym oświadczeniu.

Bayer na sezon wegetacyjny 2022 dostarczył już rolnikom w Rosji niezbędne środki do produkcji. Niemniej w komunikacie wskazuje, że kolejne dostawy stoją pod znakiem zapytania. Firma będzie uważnie monitorować sytuację polityczną, decydować o dostawach na 2023 rok i późniejszych w zależności od tego czy Rosja powstrzyma ataki na Ukrainę i wróci na ścieżkę międzynarodowej dyplomacji i pokoju.

Dla Bayer priorytetem jest bezpieczeństwo 700 pracowników zatrudnionych w Ukrainie. Zapewnia im i ich rodzinom pomoc finansową, schronienie, pomoc w ewakuacji. W odpowiedzi na kryzys humanitarny firma utworzyła fundusz o wartości 3 mln euro zapewniający pomoc pieniężną, jak i darowizny produktów zdrowotnych, takich jak antybiotyki dla ok. 27 tys. ukraińskich pacjentów. Pracownicy firmy w ramach pomocy Ukrainie dotychczas przekazali ponad 900 tys. euro.