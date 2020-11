BASF zawiera umowy z New Energy na odbiór oleju pirolitycznego ze zużytych opon

BASF SE podpisała umowę na odbiór dostaw z New Energy, firmą technologiczną z siedzibą w Budapeszcie, specjalizującą się w pirolizie zużytych opon. Zgodnie z umową New Energy będzie dostarczać BASF do 4000 ton oleju pirolitycznego ze zużytych opon rocznie.

W fazie pilotażowej pierwsze partie oleju pirolitycznego zostały już z powodzeniem wykorzystane w zintegrowanym zakładzie produkcji chemicznej (koncepcja Verbund) BASF

w Ludwigshafen w Niemczech. Umowa jest częścią rozpoczętego w 2018 r. projektu ChemCycling BASF, dotyczącego chemicznego przetwarzania pochodzących od konsumentów odpadów z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową.

Pierwsze produkty komercyjne uzyskane w tym projekcie są dostępne na rynku od 2020 r.

Projekt nadal skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu odpadów ze zmieszanych

tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiałyby na wysypiska śmieci lub do

spalarni. Ponadto BASF widzi również możliwość zwiększenia poziomu recyklingu opon

wycofanych z eksploatacji.

– Dotychczas nie istniała technologia pozwalająca na wykorzystanie oleju pirolitycznego z opon do wysokowartościowych zastosowań. Poszerzając naszą bazę surowców materiałowych o zużyte opony, możemy stworzyć nowy obiegowy strumień wartości. Uzyskujemy też drugi pochodzący z recyklingu surowiec w naszym projekcie ChemCycling, dzięki któremu możemy wytwarzać produkty o wysokich parametrach do wymagających zastosowań naszych klientów – powiedział dr Christian Lach, lider projektu ChemCycling w BASF.

Zużyte opony mieszczą się w definicji odpadów z tworzyw sztucznych uzyskanych od konsumentów, zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016-07.

Zarówno BASF jak i New Energy angażują się w poszukiwanie sposobów na rozwiązanie

globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych. W związku z tym obie strony zawarły

również umowę dotyczącą opracowania studium wykonalności dostosowania technologii

pirolizy New Energy do konwersji innych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych.

– Nawiązując współpracę z New Energy, firma BASF realizuje ambicje dotyczące

wykorzystania surowców z recyklingu w przemyśle chemicznym i zajęcia pozycji lidera

transformacji rynku tworzyw sztucznych zgodnie z założeniami gospodarki obiegowej —

powiedział dr Lach.

– Elastyczni i innowacyjni partnerzy są kluczem do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć takiego partnera w New Energy. Na podobnej zasadzie współpracujemy z firmą Quantafuel, która wkrótce będzie nam dostarczać olej pirolityczny z odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych z jej działającego na skalę komercyjną zakładu w Skive w Danii – dodał.

– Jesteśmy dumni z faktu, że nasza technologia zapewnia wartość dla BASF, a także dla jej klientów. Od ponad dekady rozwijamy ją i optymalizujemy, a teraz eksploatujemy instalację, która na skalę przemysłową przetwarza zużyte opony na surowiec wtórny. Tym samym należymy do czołówki, jeżeli chodzi o wprowadzenie opon do gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści dla środowiska. Ograniczenie zapotrzebowania na pierwotne zasoby kopalne, jak również zmniejszony ślad węglowy nowych produktów z pewnością służą realizacji tego celu – stwierdził Viktor Varadi, dyrektor generalny New Energy.

BASF wykorzystuje olej pirolityczny dostarczany przez New Energy w swoich zakładach

zintegrowanych według koncepcji Verbund w Ludwigshafen, zastępując nim surowce

kopalne. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom

wytwarzanym w zakładach Verbund zgodnie z zasadami bilansu masowego i podlega

weryfikacji przez niezależnego audytora. Produkty z nazwą zakończoną na „Ccycled”

mają dokładnie takie same właściwości jak produkty wytworzone z surowców kopalnych.

Klienci mogą je poddawać dalszej obróbce tymi samymi metodami co produkty wytwarzane

konwencjonalnie oraz wykorzystywać w zastosowaniach z wysokimi wymaganiami

dotyczącymi jakości i parametrów, takich jak produkcja części samochodowych.