BASF z nowymi środkami ochrony dla zbóż i rzepaku

Podczas konferencji, która odbyła się 29 listopada w Warszawie, firma Basf przedstawiła nowości na 2024 rok dla rolników. Ponadto przestawiono nowego szefa działu Agro Andreja Sarnatsky’iego, oraz poinformowano, że od nowego roku Jacek Brol zastąpi dr Witolda Łykowskiego zajmując stanowisko technical managment.

– Od 1 października rozpocząłem kierownictwo działu Agro w Polsce. Urodziłem się w Ukrainie, ale większość swojego życia mieszkałem poza nią. Mam podwójne wykształcenie, najpierw studiowałem rolnictwo na kierunku ochrona roślin w Ukrainie, następnie przeprowadziłem się do Niemiec, gdzie studiowałem ekonomię skoncentrowaną na rolnictwie. Zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej związałem z Basf. W firmie Basf zajmowałem się między innymi marketingiem, różnymi uprawami między innymi rzepakiem, słonecznikiem. Drugą część kariery spędziłem w sprzedaży czy obszarze, które są bliskie sprzedaży. Zajmowałem się między innymi rynkami Niemiec, Polski, Czech, Węgier i Słowacji – opowiedział o sobie Andreja Sarnatsky, nowy szef działu Agro

Poinformowano, że po 28 latach pracy w firmie Basf dr Witold Łykowski przechodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmuje od nowego roku Jacek Brol. dr Witold Łykowski przez rok będzie pełnił jeszcze funkcję eksperta Działu Technicznego pomagając nowemu zastępy wdrążyć się w tajniki tego działu.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowości jakie firma Basf przygotowała na nowy sezon. Znalazły się wśród nich preparaty do rzepaku i słonecznika: Architect, Pictor Revy, oraz dwa produkty do zbóż – Daxur i Revyfex Plus.

Architect jest to fungicyd, który zawiera trzy substancje czynne tj. piraklostrobina, chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia. Zapewnia on skuteczną ochronę przed najważniejszymi chorobami rzepaku takimi jak sucha zgnilizna kapustnych, biała plamistość liści rzepaku, czerń krzyżowych czy mączniak prawdziwy.

Nowy fungicyd posiada funkcję regulatora wzrostu, wpływa pozytywnie na pokrój roślin, poprawia przezimowanie oraz zapobiega wyleganiu. Architekt działa już w temperatrze 5 st. Celcjusza. Architekt można stosować jesienią z dodatkiem Turbo w dawce 1,5 l/ha + 0,5 l/ha w fazie BBCCH 13-20 i/lub jesienią w ilości 1,2 l/ha + 0,6 l/ha w fazie BBCH 30-59.

Pictor Revy jest formulacją stworzoną do rzepaku pomagająca uniezależnić się od pogody. Fungicyd opiera się na dwóch substancjach czynnych: mefentriflukonazol i boskalid. Posiada szerokie spektrum zwalczania chorób i szerokie okno zabiegowe BBCH 57-75 w ilości 1 l/ha.

Jest to formulacja SC+ jest to opracowana przez firmę Basf innowacyjna formulacja z dopasowanymi adiuwantami, które wspierają kluczowe parametry takie jak pokrycie rozprzestrzenianie się i retencja. Formulacja S.C. + jest to formulacja na bazie wody z substancjami czynnymi w formie krystalicznej która umożliwia powolne uwalnianie na powierzchni liści.

Daxur – jest stworzony dla rolników poszukujących szerokiego spektrum działania. Dedykowany dla takich upraw jak pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime oraz żyto ozime. Preparat składa się z dwóch substancji czynnych: mefentriflukonazol i krezoksym metylowy. Działa na takie choroby jak septorioza paskowana liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, plamistość siatkowa jęczmienia czy rdza jęczmienia. Jak podkreślają przedstawiciele firmy jest to produkt, który działa długo, skutecznie i zapewnia dodatkowy plon.

Revyflex Plus – jest to gotowa formulacja opiera się na trzech substancjach czynnych: mefentriflukonazol, pyraklostrobina i metrafenon. Przeznaczony jest do upraw pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta jarego i ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego i ozimego.

Revyflex Plus cechuje doskonałe pokrycie liści i retencja. Cechuje go również szerokie spektrum zwalczania patogenów takich jak rdza żółta, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdzbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna. Basf poleca Revyflex Plus głównie na pierwszy zabieg T1 w rekomendowanej dawce 1,25 do 1,5 l/ha.