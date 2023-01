BASF wynosi się z Rosji. Miliardowe straty firmy

Należąca do BASF spółka Wintershall Dea nie chciała opuszczać Rosji mimo agresji na Ukrainę. W końcu zmusił ją do tego rachunek ekonomiczny. Straty idą w miliardy euro spychając chemicznego giganta pod kreskę.

BASF, największy na świecie koncern chemiczny, odnotował w 2022 roku stratę w wysokości 1,376 mld euro (po opodatkowaniu), wobec zysku z roku 2021 w wysokości 5,5 mld euro – podała spółka na podstawie wstępnych danych. Analitycy spodziewali się średniego zysku na poziomie nieco poniżej 4,8 mld euro, mimo że już w trakcie roku zaksięgowano wysokie odpisy na spółkę córkę Wintershall Dea. Jednak w czwartym kwartale 2022 r. BASF odpisał kolejne 5,4 mld euro, ponieważ Wintershall Dea planuje całkowicie wycofać się z Rosji. W sumie odpisy wyniosły około 7,3 mld euro.

Poza Rosją

Naftowo-gazowy koncern Wintershall Dea (należący do BASF) jest zmuszony do wycofania się z Rosji w blisko rok od rozpoczęciu wojny w Ukrainie. „Kontynuowanie naszej działalności w Rosji jest nie do utrzymania” – oświadczył we wtorek wieczorem prezes Mario Mehren.

Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Wintershall Dea ogłosił, że chce utrzymać swoje projekty w Rosji, przez co BASF musiał się mierzyć z falą krytyki. Firma wskazywała, że decyzja jest podykotowana jej odpowiedzialnością za własnych pracowników i europejskie dostawy energii. Teraz robi zwrot w drugą stronę. „Wintershall Dea planuje całkowite wycofanie się z Rosji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi” – podała spółka w komunikacie prasowym.

Firma posiada udziały w trzech polach wydobywczych gazu ziemnego na Syberii, gdzie współpracowała z Gazpromem. Udział rosyjskiego biznesu w całości produkcji wynosił ostatnio 50 proc. Winterschall blisko współpracował z Rosją, za co był w przeszłości krytykowany. Jednak przed wojną zarząd zawsze bronił tej strategii i podkreślał, że bez Rosji nie byłoby bezpieczeństwa energetycznego Europy, czytamy w Deutsche Welle. Wyjście z Rosji prowadzi teraz do jednorazowej straty Wintershall Dea w wysokości 5,3 mld euro.

– Jesteśmy przygotowani na ten trudny moment – wskazał Mehren i zapowiedział, że firma chce się teraz rozwijać poza Rosją i orientuje się na Norwegię, Algierię, Argentynę i Meksyk.

Lepiej późno niż wcale

Wintershall Dea powstał w 2019 roku z połączenia spółki zależnej BASF-Wintershall z konkurencyjną Dea. Koncern chemiczny z Ludwigshafen nadal posiada 72,7 proc. udziałów, a reszta należy do byłego właściciela Dea – LetterOne. BASF faktycznie chciał wycofać się z biznesu naftowo-gazowego i wprowadzić Wintershall Dea na giełdę. Jednak wyjście na giełdę było kilkakrotnie przekładane, a plany zniweczyła wojna w Ukrainie. Dla BASF Wintershall Dea stawał się coraz większym kamieniem u szyi.

Jak przytacza Deutsche Welle skorygowany zysk operacyjny (Ebit) BASF spadł w 2022 r. o dobre jedenaście procent do 6,88 mld euro i tym samym znalazł się w dolnej granicy prognozowanego przedziału 6,8-7,2 mld. Znaczny wzrost kosztów energii w następstwie wojny był szczególnie dotkliwy dla BASF jako największego konsumenta gazu przemysłowego w Niemczech. Sprzedaż wzrosła o jedenaście procent do 87,3 mld euro, wyłącznie dzięki wyższym cenom i pozytywnym efektom walutowym.