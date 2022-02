BASF PROCAM CUP 2022:  Jeszcze więcej emocji

Przed nami VI edycja największego turnieju piłkarskiego w Polsce dla dzieci z małych miejscowości i wsi. Po raz pierwszy w historii zorganizowanych zostanie 9 turniejów z wielkim finałem w Kołobrzegu i rywalizacja o nagrodę główną – wyjazd na mecz Reprezentacji Polski. Emocje gwarantowane!

To kolejna odsłona imprezy sportowej organizowanej przy współpracy firm PROCAM Polska oraz BASF Polska, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia.

Tegoroczne obchody 30-lecia BASF Polska to idealny moment na zwiększenie aktywności naszej firmy w imprezie dla dzieci organizowanej wspólnie z naszym partnerem biznesowym firmą PROCAM Polska, z którym od lat gramy w jednej drużynie – mówi Jarosław Muczek, szef komunikacji i marketingu BASF Polska.

Skoro więc gramy w jednej drużynie, nasz turniej zmienia oficjalnie nazwę. Od tego roku zapraszamy na BASF PROCAM CUP 2022! Mamy także inne, dobre wieści. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowanych zostanie aż 9 turniejów, w których udział weźmie ponad 1200 uczestników z całej Polski!

W dotychczasowych turniejach organizowanych od roku 2017 udział wzięło ponad 5 tysięcy dzieci z całego kraju. Główną ideą imprezy jest wytwarzanie emocji, propagowanie aktywności fizycznej oraz spełnianie marzeń młodzieży z obszarów wiejskich.

Zainteresowani i chętni do udziału w zabawie już mogą zgłosić drużynę za pośrednictwem strony internetowej turnieju http://procamcup.pl.

Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną w maju i czerwcu. Wielki finał z udziałem 8 mistrzów turniejów regionalnych odbędzie się 18 czerwca na stadionie miejskim im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu.

W tegorocznej edycji udział będą mogli wziąć zawodnicy z rocznika 2011 i młodsi oraz zawodniczki z rocznika 2010 i młodsze, a zespoły mogą być męskie, żeńskie lub mieszane. Udział w turnieju jest bezpłatny. Wszystkie zakwalifikowane drużyny otrzymają na własność profesjonalny sprzęt sportowy do gry, wyżywienie podczas imprezy, puchary, medale, nagrody i upominki. Zwycięzcom turniejów regionalnych, uczestnikom wielkiego finału zagwarantowany zostanie nocleg i wyżywienie w Kołobrzegu w dniach 17-18 czerwca.

– Nasz turniej to rywalizacja, ale także zabawa. Podczas imprezy zawiązują się również nowe przyjaźnie i kontakty. Szczególnie w tym trudnym czasie, integrujemy w ten sposób młodzież z obszarów wiejskich i udowadniamy im, że ciężka praca popłaca, a marzenia dzieci są na wyciągnięcie ręki – mówi Michał Ciszak, prezes zarządu firmy PROCAM Polska.

Turniej skierowany jest dla amatorskich klubów sportowych i szkół podstawowych

z terenów wiejskich (do 25 tys. mieszkańców). W poprzednim roku chęć udziału zadeklarowało aż 65 zespołów z całej Polski i o przyjęciu do turnieju musiało zadecydować losowanie przeprowadzone przez FINDUSA – oficjalną maskotkę imprezy.

– Ogromne zainteresowanie turniejem to dowód na to, że nasza idea ma sens. Udział

w imprezie może być przepustką do wspaniałej kariery piłkarskiej – podsumowuje Artur Juszczyński, pomysłodawca turnieju i szef sprzedaży BASF Polska.

Druk zgłoszenia drużyny, wszelkie informacje, regulamin, zdjęcia i filmy znajdują się na stronie internetowej turnieju http://procamcup.pl oraz na Facebook’u BASF PROCAM CUP 2022.

Szczegółowy terminarz:

5 maja – Bruskowo Wielkie (Pomorskie)

7 maja – Ryjewo (Pomorskie)

9 maja – Lidzbark Warmiński (Warmińsko-Mazurskie)

11 maja – Słupno (Mazowieckie)

31 maja – Barlinek (Zachodniopomorskie)

2 czerwca – Krobia (Wielkopolskie)

4 czerwca – Środa Śląska (Dolnośląskie)

6 czerwca – Zarzecze (Podkarpackie)

18 czerwca – Wielki Finał Kołobrzeg (Zachodniopomorskie)

Zwycięzcy dotychczasowych edycji turnieju:

BASF PROCAM Cup 2017 – UKS Giganci Radymno

BASF PROCAM Cup 2018 – LKS Korzenica

BASF PROCAM Cup 2019 – Sparta Sycewice

BASF PROCAM Cup 2020 – organizacja profesjonalnych treningów piłkarskich (covid edition)

BASF PROCAM Cup 2021 – UKS Champions Ryjewo

BASF PROCAM Cup 2022 – ?

Źródło: PROCAM