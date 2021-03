BASF Polska rozpoczyna kampanię społeczną „Chemia jest Kobietą”

8 bohaterek z firmy BASF Polska udowadnia, że przemysł chemiczny to niekoniecznie domena mężczyzn. Kampania promuje różnorodność w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet. 38% kobiet jest zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w BASF Polska. Partnerami kampanii są m.in. Global Compact Network Poland i Forbes Women.

Wzorce kulturowe i systemy wartości funkcjonujące w społeczeństwach podlegają ciągłym, lecz stosunkowo powolnym zmianom. Mimo, że problematyka równego traktowania kobiet i mężczyzn na stałe zagościła w publicznej debacie w Polsce, to jednak wciąż w wielu sferach życia można obserwować przejawy stereotypowego postrzegania ról społecznych kobiet. Nie pozostaje to bez wpływu na pozycję Polek na rynku pracy i decyzje dotyczące kariery. Stereotypy są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha dyskryminacji. Mogą wpływać też na to, że kobiety rezygnują z realizacji zawodowych marzeń.

8 marca 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, firma BASF Polska postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do walki ze stereotypami związanymi z postrzeganiem branży chemicznej jako mało „kobiecej”. Pomóc w tym ma właśnie zainagurowana kampania „Chemia jest Kobietą”, która prezentuje sylwetki 8 kobiet pracujących w BASF, często na stereotypowo postrzeganych – tzw. męskich stanowiskach. Kampania ma być zachętą dla wszystkich kobiet, zarówno tych z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero zaczynają studia czy ścieżkę kariery, by podejmować odważne decyzje zawodowe, bazując na tym, co nas interesuje. Nawet jeżeli przez jakiś czas oznacza to pracę w środowisku zdominowanym przez jedną płeć.

– Kampania Chemia jest Kobietą, którą rozpoczęliśmy 8 marca, to przykład inicjatywy mającej na celu poddanie pod dyskusję stereotypów związanych z rolą kobiet w przemyśle, a szczególnie w branży chemicznej. Ma zachęcać kobiety do podejmowania wyzwań, odważnego dążenia do spełniania marzeń, także tych związanych z mniej popularną czy oczywistą ścieżką kariery. Mam nadzieję, że kampania i biorące w niej udział bohaterki – nasze koleżanki z BASF Polska, będą inspiracją do odkrywania możliwości poza utartymi schematami, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Przy większej różnorodności zespołów zyskujemy wszyscy – powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska.

W ramach kampanii „Chemia jest Kobietą”, zostało zrealizowanych 8 krótkich materiałów video prezentujących kobiety pracujące w BASF Polska, oraz pokazujących charakter i środowisko ich pracy. Partnerami kampanii są: Global Compact Network Poland, Forbes Women Polska, Chemia i Biznes oraz portal wnp.pl.

– W Polsce studiuje więcej kobiet niż mężczyzn – według danych GUS za 2017 r. proporcja wynosiła 57,8% do 42,2%. Kobiety zdecydowanie rzadziej wybierają też kierunki ścisłe, postrzegane stereotypowo jako bardziej ‘męskie’, co przekłada się na dostrzegalne dysproporcje w zakresie reprezentacji kobiet w takich branżach jak chemiczna, technologiczna czy inżynieryjna. Jako UN Global Compact Network Poland wspieramy równość płci i zachęcamy biznes do podejmowania ambitnych celów w zakresie SDG 5 w Polsce i regionie. Przykładem takich działań jest właśnie kampania ‘Chemia jest kobietą’ BASF Polska, prezentująca sylwetki pracowniczek firmy, specjalistek w swoich dziedzinach, przełamujących stereotypy płciowe i odnoszących sukcesy w sektorach nadal niesłusznie postrzeganych jako ‘mniej kobiece’. Dlatego też z przyjemnością objęliśmy kampanię patronatem UN Global Compact Network Poland – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

W zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej, a więc związanym z branżą motoryzacyjną, prawie 30 procent wszystkich pracowników stanowią kobiety. Jedną z nich jest Agata Zawadzińska, Kierowniczka Inżynierii Procesu, która na co dzień razem ze swoim zespołem zajmuje się wprowadzaniem nowych technologii do produkcji seryjnej, a także optymalizacją istniejących już procesów. Z wykształcenia: chemiczka, studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją karierę w BASF Polska rozpoczęła zaraz po ukończeniu studiów, kiedy dostała się na staż, a zaraz potem dostała propozycję objęcia stanowiska Młodszego Inżyniera Procesu. Od tej pory kilkukrotnie awansowała.

– Moja rola i mojego 11 osobowego zespołu w BASF Polska jest kluczowa jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii. Wiedzę z naszej jednostki R&D musimy zaadaptować do skali przemysłowej, tak byśmy mogli produkować duże ilości produktu w jak najkrótszym czasie. (…) Skąd zainteresowanie chemią? Zawsze bardziej interesowałam się naukami ścisłymi, stąd wybór liceum o takim profilu. Chemia, spędzanie czasu w laboratorium bardzo mnie ciekawiło. W wolnym czasie gotuję i piekę, co jest dla mnie odpowiednikiem chemii w domowych warunkach – powiedziała Agata Zawadzińska.

Także Julita Skrzypiec, Kierowniczka ds. Zespołu Systemów Pomiarowych w fabryce katalizatorów samochodowych BASF Polska obala mit stanowiska dedykowanego mężczyznom. Kierując dwuosobowym zespołem jest odpowiedzialna za wszystkie urządzenia pomiarowe na terenie fabryki i tym samym pośrednio odpowiada za jakość produkowanych katalizatorów. Ukończyła Politechnikę Wrocławską, a z wykształcenia jest Technologiem Ropy Naftowej i Węgla oraz Logistykiem. W BASF zaczynała jako Laborant, pracowała także jako Technik Analityk oraz zdobywała doświadczenie w dziale Utrzymania Ruchu. Obecnie odpowiada za prawidłowe działanie ponad 4000 urządzeń.

– Zawsze ciągnęło mnie do technicznych rzeczy. Chyba odziedziczyłam to po rodzinie – dwóch moich dziadków było inżynierami. Kierunek studiów, który wybrałam brzmiał bardzo poważnie i interesująco, a dodatkowo na tamtym etapie chciałam pracować w kopalni. Można powiedzieć, że od zawsze intrygowały mnie tzw. typowo męskie zajęcia. Na moim obecnym stanowisku nie ma miejsca na nudę. Wykonuję pracę bardzo zróżnicowaną: kalibrujemy urządzenia, usuwamy usterki, programujemy sterowniki. Zdarza się, że muszę się czasem wspiąć na wysokość, by np. zdiagnozować jakiś czujnik. Po pracy także nie stronię od zajęć technicznych. Umiem wymienić gniazdko, zdarzyło mi się naprawić samochód. Ale relaksuje mnie także tworzenie biżuterii, a w wolnym czasie chodzę po jaskiniach – dodała Julita Skrzypiec.

Kamila Raczkowska to kolejna bohaterka kampanii „Chemia jest Kobietą”, pracująca w zakładzie w Środzie Śląskiej. Z wykształcenia – geograf. Jest Dyrektorką działu Łańcucha Dostaw, ma w swoim zespole 70 osób. Czuwa nad procesami logistycznymi poczynając od ustaleń z klientami terminów dostaw, poprzez m.in. zaplanowanie kilkuetapowej produkcji seryjnej i zabezpieczenie pod nią surowców potrzebnych do wybudowania masy katalitycznej oraz wkładów katalitycznych, które w ostatnim etapie produkcji zostaną tą masą powleczone. Aby produkcja odbyła się na czas, jej dział musi zabezpieczyć odpowiedni poziom zapasów, skoordynować transport, testy, które poprzedzają produkcję seryjną oraz wsparcie systemu SAP przez ekspertów biznesowych.

– Od samego początku mojej kariery pracowałam w zakładach chemicznych, ale w branży logistycznej znalazłam się przez przypadek. Największym wyzwaniem na moim stanowisku jest zapewnienie płynności produkcji. Istotne jest definiowanie potrzeb klientów, a następnie definiowanie procesów w zakładzie w oparciu o te potrzeby. To ode mnie zależy, czy pracę na produkcji powinniśmy planować na 3 lub 4 zmiany, lub czy zatrzymać którąś z linii produkcyjnych. Razem z działem sprzedaży musimy przewidzieć zamówienia naszych klientów, ich ewentualne wzrosty lub spadki na kolejnych kilka miesięcy, a następnie zabezpieczyć utrzymanie płynności produkcji naszych klientów – to ogromna odpowiedzialność – powiedziała Kamila Raczkowska.

Małgorzata Baranowska, jedna z dwóch Operatorek Wózka Widłowego w fabryce, także przełamuje stereotyp „męskiego stanowiska”. Z wykształcenia jest technikiem żywienia, pracowała w branży gastronomicznej. Do zakładu produkcji katalizatorów dołączyła 3 miesiące temu.

„Przeglądając oferty pracy zauważyłam, że jest duże zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych i dlatego postanowiłam zrobić kurs. Następnie zaaplikowałam na to stanowisko w BASF i zostałam przyjęta. Od zawsze interesowała mnie praca ‘za kółkiem’, kiedyś nawet chciałam być kierowcą ciężarówki, więc można powiedzieć że, te moje plany się spełniły. Na kursie na operatora wózka widłowego byłam jedyną kobietą, ale zachęcam dziewczyny do aplikowania na tego typu stanowiska – kurs trwał 2 miesiące, więc wystarczy trochę chęci, czasu i uprawnienia gotowe. To naprawdę nic trudnego”, – zachęca Małgorzata Baranowska.

Zakład produkcji katalizatorów samochodowych to specyficzne miejsce pracy, ale także w centrali firmy BASF Polska są przykłady pań, które doskonale sobie radzą w przysłowiowym męskim świecie.

Andżelika Glama, która jest Regionalną Przedstawicielką Handlową w dziale Rozwiązań dla Rolnictwa BASF Polska, na co dzień pracuje głównie z rolnikami. W firmie od 14 lat. Jest absolwentką Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zajmuje się doradztwem i sprzedażą w zakresie środków ochrony roślin: fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu. Wszystkiego, co jest niezbędne, aby rolnik otrzymywał zdrowe i jakościowe plony. Jej klientami są głównie właściciele dużych gospodarstw rolnych.

– Rolnictwo to praca pod gołym niebem. Jest ciągłe ryzyko, ale ja to lubię. Branża rolnicza to rzeczywiście zajęcie typowo męskie. Moimi klientami są głównie mężczyźni, ale uważam, że kobieta też może założyć kalosze, pójść na pole i doradzić. Kiedy spotykam się z klientami dzielę się z nimi moją wiedzą. Wtedy właśnie nawiązuję z nimi pozytywne relacje. Kiedy zauważą efekty tego doradztwa, buduje się wzajemne zaufanie i podstawy do dobrej, długotrwałej współpracy. Nie ma wtedy znaczenia czy jestem kobietą czy mężczyzną – mówi Andżelika Glama.

Kolejna bohaterka kampanii „Chemia jest Kobietą” to Joanna Połeć, Regionalna Kierowniczka Sprzedaży Tworzyw Sztucznych w BASF Polska. Odpowiada za sprzedaż tworzyw w Polsce, ale także w krajach Europy Południowej. Obecnie zarządza 4 osobowym, międzynarodowym zespołem. Pracuje dla kilkudziesięciu klientów z różnych branż, takich jak np. samochodowa, elektroniczna czy medyczna. Koordynuje projekty związane z produktami, które znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie naszego życia np. podzespołach samochodowych, kablach światłowodowych, instalacjach solarnych czy ekspresach do kawy.

– Pracując w dziale sprzedaży tworzyw sztucznych jeszcze na początku mojej kariery, spotykałam niewiele kobiet w tej branży. Na wydarzeniach organizowanych w naszej centrali wśród 150 osób były obecne 2 lub 3 kobiety na podobnych stanowiskach. Ale dla moich kolegów jestem po prostu partnerem. Natomiast zauważam, że zarówno wśród pracowników BASF, ale także u moich klientów, jest coraz więcej kobiet, które zajmują się ściśle inżynieryjnymi tematami, co jest bardzo pozytywnym trendem – powiedziała Joanna Połeć.

Swoim doświadczeniem z branży motoryzacyjnej dzieli się także Anna Denert-Leszcz, Kierowniczka Marketingu, BASF Coatings Services Polska. W firmie pracuje od 2008 roku. Wdraża strategie marketingowe w dziedzinie materiałów lakierniczych, wspólnie z działem technicznym opracowuje wprowadzenie na rynek lokalny nowych produktów. W swojej pracy łączy realia rynku polskiego z założeniami centrali w zakresie portfolio, komunikacji, cen i procesów sprzedaży.

– Na co dzień współpracuję w większości z kolegami, jeśli chodzi o naszych klientów również w większości są to mężczyźni. Trzeba jednak podkreślić, że zawsze, gdy rozpoczyna się współpracę, najpierw następuje etap zapoznania się i wypracowania zasad. Płeć nie ma tu żadnego znaczenia. U mnie w domu nie ma podziału na zadania typowo męskie i typowo damskie. Takie podejście mam też w mojej pracy – dodaje Anna Denert – Leszcz.

Ostatnią bohaterką kampanii jest Emilia Siwiec, Regionalna Przedstawicielka Handlowa ds. alkoholi i rozpuszczalników BASF oraz Specjalistka ds. Rozwoju Rynku. Jest Magistrem Inżynierem Technologii Chemicznej. Ukończyła Politechnikę Warszawską. W BASF Polska pracuje od 2015 roku. Zaczynała jako asystent projektu przy analizie rozwoju rynku dla kwasu mrówkowego. Później zajmowała się m.in. sprzedażą katalizatorów przemysłowych, gdzie jej klientami byli najwięksi odbiorcy i przetwórcy substancji chemicznych w Polsce, np. rafinerie czy duże zakłady chemiczne. Teraz pracuje z mniejszymi firmami, których produkty są bliżej konsumenta: jak farby czy lakiery, które każdy może kupić w marketach budowlanych.

– Chemia organiczna to zawsze był mój konik, a do BASF Polska trafiłam od razu po studiach. To, co chciałabym podkreślić to fakt, że wiele kobiet studiujących chemię wybiera później pracę w laboratorium. A możliwości jest zdecydowanie więcej. Nie należy się zamykać na jeden kierunek. (…) W moim branżowym środowisku spotykam w większości mężczyzn, natomiast czuję, że jestem postrzegana jako profesjonalistka. Bywają jednak zabawne sytuacje, np. kiedy pracowałam jeszcze z katalizatorami, gdzie na placu budowy, na 400 osób byłam jedyną kobietą, wtedy 28 letnią, nadzorującą zasyp katalizatora. Pamiętam, że niektórych panów dziwił fakt, że tak młoda osoba, i to jeszcze kobieta, mówiła im co mają robić – powiedziała Emilia Siwiec.

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, sprawność fizyczną, orientację seksualną czy religię. W 2020 roku firma podpisała Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tym samym wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników.

Różnorodność jest wartością wpisaną także w globalną strategię firmy BASF. Do 2030 roku BASF chce zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.).W BASF Polska cele globalne zostały już osiągnięte. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich to 38% vs 62 % w przypadku mężczyzn (dane na styczeń 2021).

Zapowiedź video kampanii „Chemia jest Kobietą” oraz filmy z udziałem bohaterek kampanii (co tydzień w poniedziałek będzie prezentowany nowy film) można znaleźć na stronie www.chemiajestkobieta.pl

BASF