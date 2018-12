BASF i droga produkcji jęczmienia

13 grudnia br. odbyła się konferencja w ramach Agro Akademii BASF. Tym razem wspólnie z partnerami tego przedsięwzięcia, tj. firmami Limagrain, ADOB, John Deere, Malteurop Polska i LNB, oraz przybyłymi rolnikami dyskutowano o agrotechnice jęczmienia jarego.

Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mogli zdobyć przydatną wiedzę dotyczącą uprawy jęczmienia – od wyboru odmiany w zależności od posiadanej gleby, agrotechniki, ochrony fungicydowej i herbicydowej aż po wskazówki od finalnych odbiorców ziarna – słodowni czy wytwórcy pasz.

Otwierając konferencję Tomasz Cichocki z firmy BASF Crop Protection Polska podkreślił, że celem spotkania jest przede wszystkim zaprezentowanie całej drogi produkcji jęczmienia począwszy od wyboru odpowiedniej odmiany poprzez ochronę i nawożenie aż do zbioru oraz sprzedaży.

Następnie Jan Walerych z firmy Limagrain przedstawił ofertę odmian jęczmienia jarego – w palecie gatunków browarnych polecamy Concerto oraz Overture. Ta druga uzyskała największy wzrost udziału w rynku w Czechach i na Słowacji w 2017 r. Cechuje ją wysoka ekstraktywność 83,1% i niska zawartość betaglukanów oraz bardzo dobre wyrównanie. Z kolei Concerto jest wzorcową odmianą w wielu słodowniach i destylarniach europejskich. Charakteryzuj ją wysoka jakość browarna, wysokie plonowanie, odporność na łamliwość źdźbła oraz wysoka odpornością na mączniaka prawdziwego – podkreślał.

Kolejno do ochrony jęczmienia Tomasz Cichocki polecał nowy fungicyd Priaxor zawierający Xemium, do zwalczania chwastów herbicyd Biathlon 4D, a do regulacji Medax Max. Ten ostatni ma szeroki zakres temperatur stosowania.

W ramach kolejnej prezentacji Waldemar Gaca z firmy ADOB tłumaczył, iż najważniejsze w nawożeniu jęczmienia są miedź i mangan. Pierwszy z nich razem z azotem zapewnia jakościowo i ilościowo wysoki plon, natomiast drugi jest szczególnie ważny w fazie krzewienia. Najskuteczniejszym sposobem zaopatrzenia zbóż w mikroelementy jest dostarczenie ich z wykorzystaniem form chelatowych.

Podczas spotkania nie zabrakło również wystąpienia Pawła Kamińskiego z firmy John Deere, który przedstawił zgromadzonym gościom możliwości efektywnego zebrania plonu – W naszej ofercie znajdziecie Państwo kombajny serii W, serii T oraz serii S – maszyny rotorowe o zmiennym przepływie. W tych serii S uzyskujemy niskie uszkodzenie nasion dzięki rotorowi, ale także m.in. dzięki hydraulicznej amortyzacji klepiska – mówił.

Ostatnim etapem produkcji jęczmienia jest sprzedaż, dlatego też głos zabrał Jerzy Czernia z firmy Malteurop Polska. Tłumacząc, iż wysokość plonu jęczmienia jarego browarnego zależy w dużej mierze od genetyki, dlatego też warto wybierać odmiany które są akceptowane przez słodownie w kraju.

Warto dodać iż organizatorzy i partnerzy grudniowej Agro Akademii posiadają ogromną wiedzę dotyczącą uprawy jęczmienia. Firma BASF ma bardzo bogate portfolio środków do ochrony jęczmienia, między innymi jako jedyny producent oferuje fungicyd bezopryskowy do stosowania między innymi w jęczmieniu jarym – Systiva 333 FS. Firma Limagrain z kolei posiada odmiany jęczmienia do różnych zastosowań, natomiast ADOB szeroką wiedze z zasad optymalnego nawożenia dolistnego uprawy.

Beata Gorczyca