Bardzo duże spadki cen zbóż we wtorek po obu stronach Atlantyku

Masowa wyprzedaż kontraktów spowodowana zmniejszeniem obaw o skutki suszy spowodowała przeceny kontraktów zarówno w Chicago jak i w Paryżu. Nad Sekwaną cena pszenicy spadła aż o 9,75 EUR/t do 236,5 EUR/t.

Również w Chicago ceny poszły w dół, o 30,25 ct/bu do 685 ct/bu (230 EUR/t). To przede wszystkim zasługa ostatnich opadów a także sprzyjających prognoz, które zapewne poprawią stan upraw.

Spada też ryzyko polityczne w Rosji, dzięki czemu tanie zboże może nadal płynąć bez przeszkód na światowe rynki. Problem przyszedł tam z innych przyczyn; na ważnych obszarach upraw jest nadal sucho i choć prognozy przewidują zbiory znacznie poniżej wyniku z zeszłego roku, to i tak będą one nadal wyższe od średniej pięcioletniej. Z kolei ukraiński Klub Agrobiznesu spodziewa się zbiorów pszenicy w swoim kraju na poziomie 16,3 mln ton; to o wiele mniej niż przewiduje MARS (28,3 mln ton, w tym 21 na obszarach kontrolowanych przez Ukrainę).

Nie lepiej było wczoraj na rynku rzepaku, którego cena spadła o 7,75 EUR/t do 435,25 EUR/t. Ukraińskie zbiory szacowane przez Ukraiński Klub Agrobiznesu mają wynieść dla słonecznika 12,2 mln ton, dla soi 3,8 mln ton a dla rzepaku 2,9 mln ton, czyli znacznie mniej od prognoz MARS.

Cena kukurydzy spadła na MATIF 7,5 EUR/t do 239 EUR/t, zaś w Chicago o 14,25 ct/bu, choć kontrakty na nowe zbiory straciły prawie dwukrotnie więcej. Tutaj również zadecydowała poprawa warunków pogodowych. Ukraiński Klub Agrobiznesu szacuje zbiory w swoim kraju na 21,1 mln ton wobec 29,1 mln ton prognozowanych przez MARS.

Źródło: Kaack