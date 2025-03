Świetny początek roku na rynku ciągników. Nie, nie mówimy o Unii Europejskiej

Podczas gdy globalna północ generalnie mierzy się z recesją na rynku ciągników, w Indiach tenże rośnie w najlepsze. Po udanym styczniu, również w lutym zanotowano tam wzrosty sprzedaży. I to nie byle jakie.

Największy indyjski producent ciągników – Mahindra – zanotował w lutym wzrost sprzedaży ciągników na krajowym rynku o 19% w porównaniu do lutego 2024 roku i osiągnął wynik 23 880 sztuk. Jeżeli doliczymy do tego ciągniki wyeksportowane, da nam to łączny wynik 25 527 sztuk.

Dwucyfrowy wzrost notuje również spółka Escorts Kubota; łączna sprzedaż 8590 ciągników oznacza wzrost o 11,4% r/r. Jeżeli zaś dodamy wynik eksportowy, da nam to łącznie 9 212 sztuk.

Sprzedaż ciągników w Indiach. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

Wiele wskazuje na to, że udane pierwsze dwa miesiące 2025 to dopiero początek; producenci ciągników w Indiach z nadzieją patrzą na dalszą część roku.

– Sprzedaliśmy 23 880 ciągników na rynku krajowym w lutym 2025 r., co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Po dobrych zbiorach Kharif [upraw jesiennych, red.], perspektywy zbiorów Rabi [upraw wiosennych, red.] również wyglądają pozytywnie ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. Zwiększenie limitu kredytowego Agri, dalsze wsparcie rządu w celu zwiększenia dochodów rolników i obfite zbiory Rabi pomogą zwiększyć popyt na ciągniki w przyszłości – wyjaśnia Hemant Sikka, prezes sektora maszyn rolniczych w Mahindra & Mahindra Ltd. cytowany przez serwis Krishi Jagran.

Unijny rynek ciągników w kryzysie

Niestety na lepsze nie zanosi się w Unii Europejskiej. Rynek ciągników w Niemczech spadł w styczniu o 18,9% w ujęciu rocznym i zamknął się liczbą 1794 sztuk. A mówimy przecież o porównaniu do słabego 2024 roku. W Polsce w styczniu zarejestrowano zaledwie 671 nowych ciągników, o 3% mniej r/r.