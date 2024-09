Bardzo dobre wieści z Matifu: rzepak drożeje o ponad 12 EUR/t, pszenica i kukurydza o ponad 4

Utrzymujące się notowania olejów roślinnych i coraz większe ryzyko zbiorów soi w Brazylii ożywiły wczoraj rynek rzepaku. Pszenica zdrożała na wieści o coraz gorszych perspektywach w Rosji i rosnących tam cenach.

Rzepak mocno drożeje

Rzepak zyskał na Matifie w poniedziałek 12,5 EUR/t i zakończył sesję z ceną 475,25 EUR/t, a soja zdrożała w Chicago o 27,25 ct/bu do 1039,25 ct/bu, co jest poziomem najwyższym od 5 sierpnia.

Olej palmowy w Kuala Lumpur drożał czwarty dzień z kolei, a brak opadów spędza sen z powiek rolnikom w Brazylii. Wszystko to powoduje zwiększone zainteresowanie krótkimi pozycjami netto, co jednak niesie za sobą ryzyko nagłego odwrócenia trendu w przypadku braku informacji wspierających rynek w najbliższej przyszłości.

Pszenica i kukurydza też na plusie

Pszenica zdrożała wczoraj w Paryżu o 4,25 EUR/t do 220,25 EUR/t, zaś kontrakt na CBoT zdrożał o 14 ct do 582,5 ct/bu. To z kolei efekt informacji z Rosji; susza na zachodzie kraju utrudnia siewy, a ulewy na Syberii nie pozwalają na dokończenie żniw (w skali kraju są one ukończone w 78 procentach). Susza to także problem niektórych regionów Argentyny.

IKAR informuje o najnowszych notowaniach pszenicy w Rosji; cena FOB pszenicy o zawartości 12,5% białka wzrosła pod koniec zeszłego tygodnia o 1 USD/t do 217 USD/t.

Tożsamy wobec pszenicy był wzrost ceny kukurydzy, dla której poniedziałkowa sesja zakończyła się ceną 206 EUR/t.

Źródło: Kaack