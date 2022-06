Bank BNP Paribas uruchomił pierwszy w języku polskim kalkulator śladu wodnego dla producentów rolnych

Jak czytamy w komunikacie prasowym, bank stworzył narzędzie służące do szacowania śladu wodnego i bilansu wodnego upraw w gospodarstwach rolnych. Kalkulator powstał w oparciu o model obliczeniowy konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance, aby zwiększać świadomość polskich producentów rolnych w zakresie zarządzania zasobami wody i pomagać im poprawiać efektywność gospodarowania wodą w produkcji roślinnej.

– Zrównoważona produkcja żywności to jedno z głównych założeń unijnej strategii „Od pola do stołu” będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Jej ważnym elementem jest bardziej świadome gospodarowanie wodą i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych. Aby pomóc polskim producentom rolnym sprostać tym wyzwaniom uruchamiamy proste, a jednocześnie profesjonalne narzędzia obliczeniowe – rok temu kalkulator emisji gazów cieplarnianych AgroEmisja, a w tym roku jego nową funkcjonalność – kalkulator śladu wodnego dla upraw – mówi Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri BNP Paribas.

Kalkulację śladu wodnego można przeprowadzać razem z emisyjnością lub całkowicie osobno. Wewnętrzny mechanizm działania narzędzia jest zaawansowany, ale z punktu widzenia użytkownika działa prosto, ma wygodny interfejs, również w wersji mobilnej.

– Zależy nam, aby zwiększać świadomość producentów rolnych w zakresie właściwego zarządzania zasobami wody. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zasoby wodne Polski są na podobnym poziomie, jak Egiptu. Dzięki oszacowaniu bilansu wodnego z upraw, rolnicy będą mogli zobaczyć jakie są straty wodne na ich polach i zastanowić się jak poprawić efektywność zarządzania wodą w produkcji – mówi Michał Siwek.

Jak działa kalkulator śladu wodnego?

Aby wygenerować ślad wodny oraz bilans wodny danego pola czy uprawy należy wprowadzić do systemu takie dane jak daty siewu i zbioru, stosowane metody nawadniania (np. kropelkowe) czy źródła wody (np. studnia). Bilans jest podzielony na zapotrzebowanie na wodę, wodę dodaną, wodę utraconą, saldo nawadniania i straty z przechwytywania. Otrzymany wynik pokazuje ile kilogramów danego produktu (np. pszenicy) zostało wyprodukowanych z użyciem 1 m3 wody, ile litrów wody potrzeba na wytworzenie 1 kilograma tego produktu, a także jaka jest efektywność stosowanego nawodnienia, czyli ile litrów wody wykorzystano do nawodnienia w relacji do optymalnej wartości z 1 litra.

Obliczenie bilansu wodnego trwa około 10 minut, a wraz z kalkulacją emisyjności będzie to około 30-40 minut, zależnie od szczegółowości wprowadzanych danych. Kalkulację można w dowolnym momencie przerwać, zapisać ją, a następnie do niej powrócić.

Narzędzie obliczeniowe bazuje na modelu opracowanym w głównej mierze przez zespoły naukowców z uniwersytetów Wageningen, Cambridge, Oxford i Edynburg w ramach konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance.

Bank BNP Paribas udostępnia kalkulator śladu wodnego, podobnie jak kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja bez opłat. Aby skorzystać z narzędzi trzeba jedynie zarejestrować się jako użytkownik na portalu www.agronomist.pl.