BaleCollect od Krone ułatwi zbieranie bel

Szybkość i łatwość zbioru i załadunku prostopadłościennych bel to bardzo pożądana sprawa. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi firma Krone z systemem BaleCollect.

Dzięki nowej funkcji GPS Auto w doczepianym do pras wielkogabarytowych Krone wózku do zbierania bel, ​​obsługa prostopadłościennych kostek jest teraz znacznie łatwiejsza i wygodniejsza. Wózek może teraz układać bele automatycznie i pod odpowiednim kątem wzdłuż wstępnie ustawionych wirtualnych linii.

W pierwszym kroku zestaw przemieszcza się po obwodzie pola, rejestrując do pięciu linii A-B, wzdłuż których BaleCollect odkłada bele podczas żniw. Dużą zaletą tej technologii jak podkreśla producent jest to, że układa ona bele poprzecznie do kierunku jazdy i wzdłuż zarejestrowanych linii, co zapewnia wydajne zbieranie beli, mniejsze ruch w polu i kłopoty operatora. W przeszłości operatorzy musieli ręcznie uruchamiać funkcję rozładunku – w ten sposób naturalnie nie wszystkie bele były układane wzdłuż linii prostych.

Sterowana przez GPS funkcja automatycznego odkładania oszczędza czas i koszty transportu beli poprzez zmniejszenie zużycia paliwa, liczby godzin pracy ciągnika i operatora. Innym ważnym czynnikiem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w trudnych miejscach i na uwrociach dzięki zastosowaniu dokładnych pozycji w polu. Jednocześnie bele nie są już przeoczone i przypadkowo pozostawione na polu. Wreszcie, nowy system wyraźnie ogranicza ruch na polu, zapewniając łagodniejszą traktowanie gleby, lepsze zarządzanie polem i wyższe plony.

Źródło: Krone