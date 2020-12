Baldwin – prawdziwy potwór z Australii

Czasy się zmieniają, a potężny, 35-letni ciągnik Baldwin o mocy 585 KM wciąż spełnia bardzo ważną rolę w jednym z australijskich gospodarstw rolnych.

Ciągnik został zakupiony 5 lat temu przez Bruce’a Webstera i pracuje w przeszło 6000-hektarowym gospodarstwie w okolicach Talwood we wschodniej Australii. Farmer wykorzystuje sprzęt przede wszystkim do przystosowywania nieużytków pod uprawę, dlatego musiał dokonać w ciągniku modyfikacji, która polegała na zastosowaniu specjalnych wkładek, które przeciwdziałały przebiciom opon przede wszystkim przez drzewa sandałowe.

– Teraz wszyscy są zainteresowani tym, jak szybko mogą uprawić ziemię w celu zwalczania chwastów. Ale moc tego starego Baldwina jest idealna do tego, co musimy zrobić, aby przywrócić ziemię do użytku – mówi Webster cytowany przez portal Queensland Country Life.

Baldwina wyposażono w potężny, 16-cylindrowy, turbodoładowany silnik Caterpillar o mocy 585 KM.

Początki założonej w Sydney firmy EM Baldwin sięgają 1928 roku. Produkcja dużych ciągników nie trwała jednak długo; pierwszy wyposażony w napęd na 4 koła powstał w 1979 roku, a już na początku lat 90. zaprzestano ich produkcji, chociaż w latach 80. cieszyły się one sporym powodzeniem.