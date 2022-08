Azoty ograniczają produkcję amoniaku. Czy zabraknie AdBlue do ciągników?

Przedwczoraj Grupa Azoty poinformowała o wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych oraz o ograniczeniu do 10 proc. możliwości produkcji amoniaku. To już wiemy, jednak nasuwa się w tym miejscu pytanie, co z płynem AdBlue?

Ten jest przecież niezbędny do działania wielu ciągników spełniających rygorystyczne normy emisji spalin.

Przynajmniej tutaj mamy dobre wiadomości, ponieważ Grupa Azoty wytwarzająca roztwór mocznika do systemów oczyszczania spalin pod handlową nazwą NOXy będzie wytwarzała go nadal; chociaż do jego produkcji potrzebny jest amoniak, to jak informuje serwis 40ton.net, nie przerwie w tym zakresie swojej pracy, a dostawy płynu na stacje będą kontynuowane.

Dostępność to jedno, możemy spodziewać się jednak w najbliższym czasie podwyżek cen płynu popularnie zwanego AdBlue.