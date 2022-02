Azot – ważne nie tylko dawki, ale też jego formy w nawozach

Azot (N) spośród składników pokarmowych, w największym stopniu decyduje zwykle o plonach roślin. Niedobór hamuje ich wzrost, liście poczynając od najstarszych przedwcześnie żółkną i zasychają, rośliny skracają okres wegetacji i dają niższe plony o obniżonej jakości.

Z kolei nadmiar powoduje nadmierną wybujałość części nadziemnej, często kosztem korzeni (zachwiane proporcje), które nie są w stanie zaspokoić potrzeb pokarmowych i wodnych roślin. Przeazotowane rośliny wylegają, nierównomiernie i z opóźnieniem dojrzewają, zwiększa się ich podatność na choroby, poza tym gromadzą szkodliwe dla ludzi i zwierząt azotany. Stosowany w nawozach azot występuje w trzech formach: amonowej (NH 4 +), saletrzanej (NO 3 –) oraz amidowej (NH 2 ).

Forma amonowa azotu występuje w siarczanie i fosforanie amonu oraz wielu nawozach wieloskładnikowych. Po wniesieniu do gleby jest zatrzymywana (sorbowana) przez kompleks sorpcyjny, dzięki czemu nie ulega, bądź w niewielkim stopniu stratom w wyniku wymycia. Są to typowe nawozy przedsiewne, wymagające wymieszania z glebą, szczególnie o pH powyżej 6,5, gdyż może to skutkować przejściem formy amonowej w ulatniający się amoniak i straty N. Powstający amoniak negatywnie oddziałuje na przebieg kiełkowania i młode siewki roślin, co w praktyce bywa groźne na plantacjach buraków. Dlatego przed ich wysiewem należy unikać stosowania nawozów amonowych i mocznika. Niemniej forma amonowa azotu jest najlepiej pobierana z gleb o pH 6,6-7,2 oraz w niższych temperaturach, np. w okresie wczesnowiosennym, przez ozime formy zbóż i rzepaku. Z kolei wniesiona przedsiewnie korzystnie oddziałuje na rozwój korzeni. Zasadniczą wadą siarczanu amonu jest jego działanie zakwaszające. Z kolei zaletą dodatkowe dostarczenie znacznych ilości siarki (24 proc. S), jak też korzystny wpływ na pobieranie z gleby fosforu, siarki i boru. Forma amonowa azotu może ulegać w glebie enzymatycznym przemianom do formy saletrzanej, w procesie nitryfikacji. Jeśli proces ten występuje w dużym nasileniu (w glebach strukturalnych o pH powyżej 6,2 oraz temperaturach 18-25 st. C), może powodować straty azotu w wyniku wymywania azotanów i zakwaszenie gleby.

Forma saletrzana (azotanowa) azotu występuje w saletrach: wapniowej, magnezowej, sodowej i potasowej. Zawarty w tej formie azot nie podlega sorpcji wymiennej, czyli nie jest zatrzymywany przez kompleks sorpcyjny gleby. Jeśli nie zostanie pobrany w miarę szybko przez rośliny, ewentualnie mikroflorę glebową (sorpcja biologiczna), łatwo ulega wymyciu. Jest wówczas tracony, a przy tym zanieczyszcza azotanami środowisko. Są to typowe nawozy pogłówne, do stosowania w trakcie wegetacji, łatwo rozpuszczalne w wodzie, nie wymagające zmieszania z glebą. Działają niemal natychmiast po wysiewie, dzięki czemu mogą szybko zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w azot. Należy dodać, iż duża koncentracja azotanów w roślinach nie jest dla nich szkodliwa, podczas gdy nadmierne ilości azotu w postaci NH 4 są toksyczne dla roślin. Poza tym nawozy saletrzane nie zakwaszają gleb, lecz wykazują działanie alkalizujące. Jednak stosowane w nadmiarze powodują w roślinach, zwłaszcza o krótkim okresie wegetacji (np. sałata, szpinak) oraz pastewnych, gromadzenie szkodliwych dla ludzi i zwierząt azotanów. Poza tym stosowane późną jesienią lub wczesną wiosną wpływają na nadmierne uwodnienie tkanek roślinnych, co skutkuje ich większą wrażliwością na przymrozki, podatnością na choroby i gorszym przechowywaniem. Formę saletrzaną azotu preferują rośliny z rodziny komosowatych, m.in. burak i szpinak, ale też z innych rodzin: sałata, ogórek, dynia, pomidor. Są to dość drogie nawozy w przeliczeniu na kilogram czystego składnika. Jednak w określonych sytuacjach przynoszą wymierne korzyści, poza tym oprócz azotu (zaledwie 10,5–15,5% N) dostarczają w większej ilości, drugi składnik pokarmowy, czyli odpowiednio: Ca, Mg, Na lub K. Jony NO 3 – po wymyciu w głębsze warstwy gleby mogą być wykorzystane przez bakterie beztlenowe jako źródło tlenu w procesie zwanym denitryfikacją, w wyniku czego następują gazowe straty N w postaci tlenku i podtlenku azotu lub N cząsteczkowego.

Nawozy saletrzano – amonowe (saletra amonowa oraz występujące pod różnymi nazwami saletrzaki), najszerzej stosowane w praktyce, zawierają azot w obydwu formach. Saletrzak oprócz saletry amonowej zawiera także niewielkie ilości węglanu wapnia i magnezu. Głównie z tego względu zalecany jest do stosowania przedsiewnego, zaś saletra pogłównego. Niemniej obydwa nawozy można także wysiewać krótko przed siewem lub sadzeniem roślin, jak też pogłównie. Wówczas najlepiej, zwłaszcza saletrzak, przed spodziewanym deszczem lub uprawkami pielęgnacyjnymi. Azot w obydwu formach, choć z wyraźną dominacją amonowej, występuje także w saletrosanie. Saletra amonowa i saletrzak zalecane są w okresie wczesnowiosennym na ozime formy zbóż i rzepaku. Te nawozy, z ewentualnym dodatkiem siarczanu amonu, można uznać za optymalne pod te uprawy i w tym terminie. Poza tym obydwa nawozy (z niektórych firm) mogą zawierać dodatek innych składników: magnez, siarkę, bor i molibden.

Forma amidowa azotu występująca w moczniku, ulega dość szybko enzymatycznemu przekształceniu w glebie lub roślinie do formy amonowej. Mocznik jest nawozem uniwersalnym, może być stosowany przedsiewnie i pogłównie oraz doglebowo i dolistnie. Przy doglebowym stosowaniu oddziałuje podobnie, choć nieco wolniej jak forma amonowa, lepiej jest go wymieszać z glebą zwłaszcza alkaliczną, by zapobiec stratom azotu. W porównaniu z saletrą amonową, wykazuje gorszą skuteczność na glebach o małej aktywności biologicznej oraz suchych i kwaśnych, zwłaszcza iż dodatkowo zakwasza glebę. Do neutralizacji tej kwasowości potrzeba 82 kg węglanu wapnia, podczas gdy w przypadku saletry amonowej 63 kg, zaś siarczanu amonu aż 110 kg na 100 kg tych nawozów. W zasadzie nie zakwaszają gleby saletrzaki, zaś alkalizująco oddziałują nawozy saletrzane.

Innym nawozem jest RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy, zawierający 28, 30 lub 32 proc. N w 1 kg tego nawozu (w 1 litrze jest go wyraźnie więcej). Azot w RSM występuje w trzech formach: amidowej (50 proc. ogólnej ilości), amonowej (25 proc.) i saletrzanej (25 proc.). Do rolników dostarczany jest zwykle RSM 32, który po rozcieńczeniu z wodą stosowany jest w stężeniu 28 proc. N. By otrzymać 100 l RSM 28, należy do 15 l wody dodać 85 l RSM 32. Często jednak rolnicy stosują RSM 32 bez rozcieńczania z wodą. RSM może być stosowany doglebowo przed siewem lub sadzeniem roślin oraz w trakcie ich wegetacji poprzez rozlew w międzyrzędziach lub grubokroplisty oprysk. Podczas oprysku naniesione krople powinny spływać z liści do gleby. Jeśli się zatrzymują (rozpływają – zwykle na wilgotnych liściach) oprysk należy przerwać, by nie poparzyć roślin.

Z uwagi na fakt, że azot ulega w glebach wielu przemianom, prowadzącym często do jego strat, w wyniku wymywania (azotany) lub ulatniania do atmosfery (amoniak lub N cząsteczkowy), dlatego ogólną dawkę azotu dzieli się zwykle na kilka części i stosuje zarówno doglebowo (przedsiewnie i pogłównie), jak też dolistnie. Plonotwórcze działanie azotu stymulowane jest przez inne makro- i mikroskładniki: K, S, P, Mg Mn, Cu Fe i Mo. Z kolei zawierające azot związki organiczne gleby, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ulegają mikrobiologicznej mineralizacji, w wyniku czego powstały z tych przemian azot amonowy i inne składniki, są powtórnie wykorzystywane przez rośliny. Drugim ważnym procesem ich rozkładu jest humifikacja, w wyniku czego tworzą się związki próchniczne (humusowe) gleby. Odgrywają one szczególną rolę w kształtowaniu jej żyzności, ale występujący w nich azot nie jest bezpośrednio dostępny dla roślin.