Azot prosto z powietrza

BlueN – produkt mikrobiologiczny, który dostarcza roślinom azot z powietrza to nowość w ofercie firmy Chemirol, którą zaprezentowano podczas konferencji prasowej 3 marca.

BlueN zawiera naturalnie występujący szczep metylobakterii. Po aplikacji w formie oprysku nalistnego preparat wnika do wnętrza roślin przez aparaty szparkowe, a następnie swobodnie przemieszcza się wewnątrz tkanek zasiedlając głównie część nadziemną.

Bakterie Metylobactrium symbioticum tworzą kolonie o różowym kolorze, które absorbują długie fale światła. Dzięki czemu rośliny mogą wykorzystać go więcej i wykazują większą aktywność fotosyntetyczną. Bakterie BlueN, tak, jak bakterie azotowe przy użyciu nitrogenazy przekształcają azot atmosferyczny w formę dostępną dla roślin.

BlueN dostarcza od 30 do 70 kg azotu roślinom, pozwalając w ten sposób optymalizować koszty nawożenia. W uprawach roślin rolniczych BlueN zaleca się stosować w ilości 333 g/ha, zalecana ilość cieczy roboczej od 100 do 250 l. Produkt jest łatwy w stosowaniu i przechowywaniu (można go przechowywać do 2 lat). W gatunkach rolniczych BlueN termin stosowania przypada, gdy przynajmniej połowa powierzchni uprawowej jest zakryta przez roślinę uprawną. Preparat jest zalecany w wielu rodzajach upraw i mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

Producentem BlueN jest Corteva Agroscience, która powierzyła dystrybucję tego produktu firmie Chemirol.