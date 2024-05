Azot na jakość roślin – trzecia dawka

Zastosowanie trzeciej dawki azotu ma na celu poprawę parametrów jakościowych ziarna, w tym wpływa w znacznym stopniu na zawartości białka i glutenu.

W uprawie pszenicy ozimej trzecia – jakościowa dawka azotu (dawka na kłos) zawiera się w przedziale od 30 do 40 kg/ha i w głównym stopniu zależy od zasobności gleby oraz stanu rozwoju pszenicy ozimej.

Trzecia dawka azotu zalecana jest w fazie liścia flagowego (BBCH 37 – 39). Aplikacja trzeciej dawki azotu pomiędzy stadium liścia flagowego a pojawieniem się pierwszych ości skutkuje zwiększeniem zawartości białka w ziarnie. Wpływa również na poprawę nalewanie ziarna, co determinuje wysokość plonu użytkowego, bezpośrednio przekładając się na masę tysiąca ziaren. Poza tym wniesienie trzeciej dawki azotu zapobiega zbytniej redukcji kłosków i kwiatów. Nie wpływa jednak na liczbę ziarniaków przypadających na m2.

Przy ustalaniu trzeciej dawki azotu należy pamiętać, że zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska ilość azotu może wpływać negatywnie na plon ziarna i na jego parametry jakościowe. Zbyt wysoka dawka azotu obniża plon użytkowy, co ma miejsce przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza) podczas wypełniania ziarna. Może także wpływać na zwiększenie podatności pszenicy na wyleganie oraz na wzrost jej wrażliwości na panujące w okresie wegetacji susze. Skutkuje to zmniejszeniem zawartości i jakość glutenu. Zbyt wysoka trzecia dawka azotu prowadzi również do zwiększenia podatności pszenicy na stresy abiotyczne, w tym między innymi na ataki ze strony szkodników oraz na choroby.

Aplikacja zbyt niskiej trzeciej dawki azotu skutkuje natomiast wcześniejszym dojrzewaniem roślin oraz zwiększeniem podatności pszenicy na występowanie stresów biotycznych, w tym na brunatną plamistość liści. Dochodzi także do pogorszenia parametrów jakościowych plonu użytkowego, między innymi w związku ze zmniejszeniem zawartości białka i pogorszeniem się jakość glutenu.

Trzecia dawka azotu zalecana jest przede wszystkim w uprawie pszenic odmian chlebowych przeznaczonych do przerobu technologicznego. Należy ją stosować na zdrowych plantacjach pszenicy, na których prowadzona jest prawidłowa ochrona roślin przed szkodnikami i patogenami. Zasadnicze znaczenie w efektywności działania tej dawki azotu mają warunki wilgotnościowe gleby panujące w momencie jej aplikacji. W przypadku niedoborów wody glebowej zaleca się wcześniejsze jej zastosowanie, bądź też rezygnację z aplikacji azotu, ponieważ w takich warunkach azot nie przemieści się w strefę korzeniową roślin, a tym samym nie zostanie przez nie pobrany.