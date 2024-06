Aż 17 modeli w nowej serii 6M od John Deere’a

Amerykański John Deere ogłosił właśnie wprowadzenie nowej serii ciągników 6M ze znacznie rozszerzoną gamą modeli. Teraz obejmuje ona łącznie 17 modeli, w tym 10 o mocy powyżej 150 KM, odpowiednich do najbardziej zróżnicowanych potrzeb gospodarstw rolnych. Oferta zapewnia jeszcze większy wybór rolnikom poszukującym ciągników o wysokich osiągach i niewielkiej złożoności obsługi — od kompaktowego modelu 6M 95 do potężnego 6M 250, obejmujących różne segmenty ciągników o określonej wielkości ramy.

Na uwagę zasługuje czterocylindrowy model 6M 150 o dużej mocy oraz zmodernizowany 6M 145 z sześcioma cylindrami. Ciągniki 6M 230 oraz 6M 250 z bardzo dużym rozstawem osi wynoszącym 2900 mm dodatkowo rozszerzają ofertę topowych modeli. Wszystkie maszyny mają silnik o pojemności 4,5 lub 6,8 litra i zapewniają dodatkową moc znamionową do 20 KM z systemem inteligentnego zarządzania mocą (IPM) w zastosowaniach transportowych lub przy używaniu WOM.

Szeroki wybór przekładni, od dobrze znanej i sprawdzonej mechanicznej PowrQuad Plus po bezstopniową AutoPowr, zapewnia optymalne osiągi niezależnie od potrzeb. Sześciocylindrowe modele 6M mogą być ponadto opcjonalnie wyposażone w większe pompy hydrauliczne o wydajności 155 l/min lub nawet do 195 l/min (w przypadku modeli 6M 230 i 6M 250), zapewniające maksymalną wydajność podczas pracy z większymi maszynami. Większa liczba opcji i dostępność większych opon zapewniają większą powierzchnię styku z podłożem na polu, co zmniejsza zagęszczanie gleby. Aby zapewnić intuicyjną obsługę i kontrolę nad ciągnikiem, nowa seria 6M utrzymuje prosty interfejs sterowania w połączeniu z nowym wyświetlaczem słupka narożnego, który jest większy. To jeszcze bardziej ułatwia ustawienia ciągnika.

Rozszerzona linia modeli

Seria ciągników 6M obejmuje obecnie 17 modeli, w tym 10 o mocy powyżej 150 KM, przeznaczonych do szerokiego zakresu prac rolniczych. Nowa seria 6M zapewnia dużą i wszechstronną wydajność w różnych segmentach ciągników o określonej wielkości ramy — od kompaktowego modelu 6M 95 o maksymalnej mocy 120 KM z IPM, idealnego do pracy z ładowaczem czołowym w ciasnych przestrzeniach, po potężny model 6M 250 oferujący maksymalną moc silnika 281 KM (z IPM) do zastosowań ciężkich i niezwykle wydajnej jazdy po drogach.

W segmencie ciągników z małą ramą nowy model 6M 150 dołącza do gamy jako maszyna o dużej mocy, która jest wyjątkowo mocna dzięki maksymalnej mocy 177 KM z IPM, ale także kompaktowa i zwinna. W segmencie ciągników ze średnią ramą model 6M 145 zmodernizowano tak, aby miał sześć cylindrów zamiast czterech, podczas gdy dodanie nowych modeli 6M 165 i 6M 185 dodatkowo dywersyfikuje cały ten segment. W segmencie ciągników z dużą ramą również pojawiły się dwa dodatkowe modele, 6M 220 i 6M 240, zapewniające solidną wydajność i wszechstronność w wymagających zadaniach. Segment ciągników z bardzo dużą ramą obejmuje teraz zupełnie nowe modele 6M 230 i 6M 250, które wyznaczają nowe standardy mocy i wydajności w przypadku działalności na większą skalę.

Mocne i szybkie z opcją 50 km/h

Ciągniki serii 6M wyposażono w silniki John Deere o pojemności 4,5 i 6,8 litra i mocy do 281 KM z IPM, dzięki czemu zapewniają wyjątkową wydajność. System IPM dostępny w całej serii 6M zapewnia do 20 KM dodatkowej mocy w zastosowaniach transportowych i przy używaniu WOM, co pozwala rolnikom skutecznie sobie radzić z wymagającymi zadaniami. Opcje przekładni obejmują mechaniczną PowrQuad Plus z ręczną zmianą zakresów, AutoQuad Plus z funkcją automatycznej zmiany biegów, CommandQuad Plus z ulepszonymi funkcjami automatycznymi oraz bezstopniową hydromechaniczną AutoPowr. Oprócz opcji kompaktowego podłokietnika CommandARM przekładnia AutoPowr dostępna jest również z prawą konsolą dla operatorów, którzy chcą komfortu, lecz preferują prostszy interfejs kierowania. We wszystkich modelach dostępna jest opcja 50 km/h, co pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas transportu i tym samym zwiększyć ogólną wydajność.

Nowe ciągniki 6M zaprojektowano do wykonywania wymagających zadań z niezwykłą wydajnością i szybkością. Opierając się na unikalnej i sprawdzonej konstrukcji pełnej ramy i oferując udźwig tylnego podnośnika od 5,7 t do 9,9 t, w zależności od modelu, mogą obsługiwać duże ładunki i maszyny, niezależnie od tego, czy są to większe siewniki, sadzarki, czy pługi. Układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia i przepływu ma wydajność 114–195 litrów na minutę, zapewniając maksymalną produktywność w każdej operacji. Ponadto modele ciągników serii 6M oferują szeroki wybór osi i opon, w tym osie kołnierzowe i R&P. Opcje te zwiększają wszechstronność i wydajność oraz przyczyniają się do zmniejszenia zagęszczenia gleby, chroniąc jej stan przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności.

Intuicyjna obsługa i kontrola

Nowa seria obejmuje szeroki zakres konfiguracji, dając wybór między konsolą prawostronną a kompaktowym podłokietnikiem CommandARM. Nowy wyświetlacz słupka narożnego umieszczony na słupku A zapewnia operatorom doskonale zorganizowany i łatwy do dostosowania przegląd najważniejszych funkcji ciągnika, co zwiększa wydajność, ale też poprawia komfort operatora. Dzięki maksymalnej widoczności zapewnionej przez panoramiczny dach i dużą powierzchnię przeszklenia operatorzy mogą wykonywać precyzyjne i szybkie prace z ładowaczem czołowym. Zawieszenie przedniej osi TLS i mechaniczne zawieszenie kabiny zapewniają płynną i komfortową jazdę, nawet w trudnym terenie.

Rolnictwo precyzyjne na żądanie

Dzięki wyświetlaczowi G5 o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,1 cala albo wyświetlaczowi uniwersalnemu G5Plus o przekątnej 12,8 cala operatorzy mogą bezproblemowo podłączyć maszynę poprzez ISOBUS i korzystać z rozwiązań John Deere Precision Ag Technology w celu zwiększenia wydajności. Funkcje takie jak AutoTrac, sterowanie sekcjami i zmienne dawkowanie to rozwiązania rolnictwa precyzyjnego pozwalające zoptymalizować wydajność i zmniejszyć koszty produkcji. Funkcja Data Sync umożliwia bezprzewodową wymianę danych i linii prowadzenia między maszynami i Operations Center, usprawniając operacje i maksymalizując wydajność.

Zawsze na bieżąco

Integracja łączności JDLink (jako standard) zapewnia zdalne wsparcie operatora i gwarantuje, że wszystkie nowe modele ciągników 6M otrzymują najnowsze bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania wyświetlacza, dzięki czemu właściciele są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

źródło: John Deere