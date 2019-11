AXION 900 TERRA TRAC wchodzi na rynek z dwoma modelami

W zbliżającym się sezonie 2020, ciągniki AXION będą dostępne także w wersji 960 TERRA TRAC i 930 TERRA TRAC. Po prezentacji prototypu na targach Agritechnica w 2017 roku, CLAAS wprowadza na rynek jedyne ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją.

AXION 900 TERRA TRAC – jedyny ciągnik półgąsienicowy z pełną amortyzacją

Za sprawą modeli AXION 960 TERRA TRAC (445 KM / 327 kW) i AXION 930 TERRA TRAC (355 KM / 261 kW), CLAAS prezentuje pierwsze ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją. Kluczową innowacją jest integracja amortyzowanego napędu TERRA TRAC. Bazuje on na technologii znanej z kombajnów zbożowych CLAAS, w których jest stosowany od ponad 20 lat. Koncepcja ciągników półgąsienicowych z systemem TERRA TRAC zapewnia dużą wszechstronność. Duży zakres siły uciągu pojazdu zostanie zachowany niezależnie od warunków pracy, takich jak wilgotność podłoża czy rzeźba terenu. Zarówno narzędzi ciągnionych, jak i zaczepianych, można używać przy bardzo niskich prędkościach roboczych i z zachowaniem maksymalnej mocy uciągu.

Dzięki amortyzacji napędów, osi przedniej i kabiny, AXION 900 TERRA TRAC oferuje zalety ciągnika gąsienicowego w zakresie trakcji i ochrony gleby, a także zapewnia komfort porównywalny ze standardowym ciągnikiem. Podwozie TERRA TRAC z pojedynczo amortyzowanymi rolkami stale zapewnia maksymalny kontakt z podłożem i maksymalną powierzchnię styku. Dzięki temu, AXION 900 TERRA TRAC jest komfortowy i wydajny zarówno na drodze, jak i w polu – również podczas szybkiej jazdy z prędkością do 40 km/h.

Pełna integracja napędu ze wspomaganiem układu kierowniczego

Tylna oś modeli AXION została gruntownie zmodyfikowana w celu dostosowania jej do napędu TERRA TRAC. Zamiast piast półosi do mocowania kół, dla TERRA TRAC przewidziano specjalnie skonstruowane mocowania. Niwelują one różnicę wysokości, pozwalają na zakres wychylenia wynoszący łącznie 23 stopni, a także chronią wały przegubowe napędu. Napęd TERRA TRAC został również specjalnie przystosowany do prac wymagających dużej siły uciągu w przypadku ciągnika. Na potrzeby przenoszenia wysokich momentów obrotowych, wzmocniono przekładnię wewnątrz napędu i powiększono koło napędowe. Specjalnie zaprojektowane klocki gąsienicy zapewniają bezpośrednie przenoszenie siły z koła napędowego na gąsienicę, wykazując przy tym wysoką zdolność do samooczyszczania swojej powierzchni styku. Inteligentne sterowanie napędem gąsienicowym pozwala uzyskać mały promień skrętu.

Cztery szerokości gąsienicy na trzech metrach szerokości zewnętrznej

Dla ciągnika AXION 900 TERRA TRAC przewidziane są gąsienice o szerokości 18″ (457 mm), 25″ (635 mm), 29″ (735 mm) i 35″ (890 mm). Szerokość zewnętrzna ciągników ze wszystkimi trzema gąsienicami wynosi poniżej trzech metrów. Masa robocza AXION TERRA TRAC to 16,5 t. Przy dopuszczalnej masie całkowitej 22 t, możliwa jest ładowność 5,5 t.

Podwozie TERRA TRAC pozwala na regulację wysokości ciągnika. Jego wysokość można w prosty sposób regulować w zakresie 120 mm korzystając z terminala CEBIS. Umożliwia to między innymi optymalną regulację punktu uciągu dołączanego narzędzia poprzez wysokość punktu sprzęgnięcia. Oprócz integracji napędów TERRA TRAC, firma CLAAS dostosowała również konstrukcję i umiejscowienie zbiornika paliwa. Ma on teraz pojemność do 860 litrów, co pozwala na swobodną, wielogodzinną pracę.

