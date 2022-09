Awaria w cukrowni Pfeifer & Langen w Środzie Wielkopolskiej. Nastąpił wyciek gazu

7 września rano doszło do poważnej i niebezpiecznej dla pracowników awarii w należącej do koncernu Pfeifer & Langen Polska cukrowni w Środzie Wlkp.

Służby ratownicze do cukrowni Pfeifer & Langen Polska w Środzie Wielkopolskiej zostały wezwane przed godziną siódmą rano. Na razie wiadomo tyle, że w zakładzie najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia jednego ze zbiorników technologicznych i ulotnienia się gazu. W efekcie tego zdarzenia ponad 180 osób zostało ewakuowanych z zakładu, a siedmiu pracowników skarżących się na bóle i zawroty głowy, przewieziono do szpitala.

Do Środy Wlkp. skierowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania, której zadaniem jest ustalenie gdzie, dlaczego oraz jaki konkretnie gaz ulatnia się ze zbiorników.

Cytowany przez Głos Wielkopolski dyrektor do spraw remontów w Pfeifer & Langen Polska SA Jacek Pietrowiak poinformował media, że prawdopodobną przyczyną tego, że pracownicy zaczęli czuć się źle był jeden ze składników gazu saturacyjnego, czyli tlenek węgla. Dodał, że taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy, a jeden z pracowników w aparacie gazowym prowadzi przegląd instalacji. Towarzyszą mu strażacy.