Awaria sprzętu w trakcie żniw? Można liczyć na wsparcie

Jak zapewnia firma John Deere, jej dealerzy i mechanicy są świetnie przygotowani na awarie sprzętów nawet w najwyższym sezonie. Centrum dystrybucyjne John Deere w Niemczech jest w stanie dostarczyć niezbędne części w 24 godziny.

Pełnia żniw to nie czas na kompleksowe przeglądy sprzętu. Te powinny być wykonywane po sezonie, gdy mamy na to więcej czasu. Jeśli nie zaplanowaliśmy ich w ciągu roku, pozostaje nam kontrola last minute, dzięki której sprawdzimy przynajmniej najbardziej newralgiczne punkty maszyn zanim wyjadą na pole. Co jednak, jeśli przespaliśmy nawet ten moment?

Firma zapewnia, że dealerzy John Deere są w pełnej gotowości, aby udzielić wsparcia, zwłaszcza w sezonie. Do tego aktualnie w terenie przebywa ponad 400 mechaników, a punkty wsparcia są tak zlokalizowane, żeby dojazd do klienta nie przekraczał godziny.

– Kiedy nastąpi awaria, pierwszym odruchem powinien być zawsze kontakt z lokalnym dealerem, u którego kupowaliśmy maszynę. On najlepiej zna swoich klientów i historię sprzętu, więc może od razu udzielić precyzyjnego wsparcia. Wszystkie maszyny wyposażone w moduł MTG, jeśli klient wyraził zgodę, połączone są z programem Expert Alert. To narzędzie zbiera dane w aplikacji JD Link i bezprzewodowo przesyła je do konkretnego dealera. Zespół jest więc w stanie działać tak, aby uniknąć przestoju który może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie – mówi Stanisław Wolski z John Deere.

Dzięki zdalnej diagnostyce dealer jest w stanie podjąć decyzję, czy naprawa odbędzie się na polu klienta, czy nie. To wszystko oczywiście zależy od rozmiarów usterki. – Dealer, który zna historię maszyny jest nieocenionym wsparciem w trakcie awarii. To dlatego uważam, że rejestrowanie sprzętu np. zakupionego za granicą, u lokalnego dealera jest bardzo dobrą, rozsądną praktyką – dodaje Stanisław Wolski.

Zespół John Deere, doświadczony zarówno w obszarze logistyki, jak i serwisu, oczywiście zapewnia najwyższą jakość napraw, ale w przypadku zatrzymania prac liczy się przede wszystkim dostępność części. – W sezonie dostawy zapewniamy codziennie, nawet w weekendy. Wszystkie potrzebne elementy sprowadzamy z magazynu w Bruchsal, w Niemczech. Centrum dystrybucyjne jest zaprawione w bojach i zawsze świetnie przygotowane na czas żniw, ponieważ wie, że musi być maksymalnie wydajne już od końca maja (wtedy zbiory rozpoczyna południowa Hiszpania i Portugalia) aż do października (zbiory w północnej Europie) – komentuje Stanisław Wolski.

Serwis jest w stanie dostarczyć potrzebującemu gospodarstwu niezbędne części w ciągu 24 godzin! – W sezonie wydłużamy godziny przyjmowania zamówień u dealerów do 17.30. Ale – co ważne – w trakcie żniw części do kombajnów możemy zamawiać aż do 21.00 – zaznacza ekspert.

Klienci, którzy zdecydowali się na kupno nowej maszyny lub posiadają używaną, mogą liczyć na wsparcie w ramach „Obietnicy żniwnej”. Co to oznacza w praktyce? Dealer zobowiązuje się dostarczyć niezbędne części (a więc te bezwzględnie koniecznie do zapewnienia ciągłości pracy w polu) w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zamówienia do systemu. We wspomnianym już europejskim centrum dystrybucji w Bruchsal dostępność części jest na tak wysokim poziomie, że aż 97% zamówień rzeczywiście realizowanych jest we wskazanych 24 godzinach.

– „Obietnicę żniwną” po raz pierwszy wprowadzono w 2016 roku. Warunkiem skorzystania z niej jest wykonanie przeglądu przedsezonowego. Przez 6 lat tylko 2 razy daliśmy maszynę zastępczą, ponieważ nie można było dostarczyć części w ciągu doby – wspomina Stanisław Wolski.

W przypadku niedostępności elementów, jeżeli kombajn ma nie więcej niż 7 lat i były wykonywane przeglądy Expert Check przez dealera John Deere, dealer zobowiązuje się dostarczyć rolnikowi maszynę zastępczą.