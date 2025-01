Autonomiczne nowości John Deere prosto z Las Vegas

W czasie targów Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas w USA firma John Deere zaprezentowała kilka nowych autonomicznych maszyn, które mają być znaczącym wsparciem dla klientów w rolnictwie, budownictwie i projektowaniu terenów zielonych.

Opierając się na autonomicznej technologii John Deere ujawnionej po raz pierwszy na targach CES 2022, zestaw autonomiczny drugiej generacji firmy łączy zaawansowaną wizję komputerową, sztuczną inteligencję oraz zestawy kamer, aby pomóc maszynom poruszać się w swoim otoczeniu. Mimo, iż każda z branży ma obecnie swoje własne wyzwania, to niewątpliwie łączy je niedostateczna dostępność wykwalifikowanej siły roboczej.

– Nasi klienci z branży rolniczej, budowlanej oraz zarządzania terenami zielonymi mają do wykonania prace o określonych porach dnia i roku, ale często nie mają wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do ich wykonania – powiedział Jahmy Hindman, dyrektor ds. technologii w John Deere.

– Autonomia może pomóc sprostać temu wyzwaniu. Dlatego rozszerzamy naszą ofertę technologiczną, aby umożliwić większej liczbie maszyn bezpieczną i autonomiczną pracę w rożnych środowiskach. Przyniesie to korzyści nie tylko naszym klientom, ale także nam wszystkim, którzy polegamy na nich w zakresie dostarczania nam żywności, paliwa czy też infrastruktury, których potrzebujemy każdego dnia- dodał.

Autonomia rozszerza się na więcej maszyn

Autonomiczny ciągnik 9RX dla rolnictwa wielkoobszarowego

Uprawa ziemi to dla rolników jeden z najbardziej pracowitych okresów w roku. Dzięki zestawowi autonomicznemu drugiej generacji, wyposażonemu w 16 pojedynczych kamer rozmieszczonych w kapsułach umożliwiających 360-stopniowy widok pola, rolnicy mogą pozostawić maszynę i skupić się na innych ważnych zadaniach. Zaawansowany zestaw autonomiczny oblicza również jeszcze dokładniej głębokość pracy, umożliwiając ciągnikowi ciągnięcie większej ilości sprzętu i szybszą jazdę.

Akumulatorowy ciągnik elektryczny

John Deere prezentuje prototyp E-Power – gotowy do autonomicznej pracy ciągnik o zerowej emisji spalin. Jest on przeznaczony dla klientów zajmujących się uprawami specjalistycznymi, mleczarstwem i hodowlą zwierząt. Ciągnik zapewnia stałą moc 130 KM, dostarczając natychmiastową energię i moment obrotowy, aby sprostać wymagającym zadaniom.

Autonomiczny ciągnik sadowniczy 5ML do oprysków strumieniowych

Ochrona upraw za pomocą oprysków strumieniowych to wymagająca i powtarzalna praca. Ciągnik jest wyposażony w najnowszy zestaw autonomiczny z dodatkowymi czujnikami Lidar, aby sprostać gęstym koronom drzew występującym w sadach.

Autonomiczna akumulatorowa kosiarka elektryczna do zarządzania terenami zielonymi

Zarządzanie terenami zielonymi to wysoce konkurencyjna branża, a posiadanie właściwego personelu do obsługi różnych prac ma tu kluczowe znaczenie. Autonomiczna kosiarka wykorzystuje tę samą technologię kamer, co inne autonomiczne maszyny Deere, ale na mniejszą skalę, ponieważ ta maszyna ma mniejszą powierzchnię działania. Dzięki dwóm kamerom z przodu i z tyłu kosiarka zyskuje 360-stopniowy obraz, a pracownicy mogą skupić się na innych aspektach pracy.

Autonomiczna wywrotka przegubowa 460 P-Tier (ADT) do pracy przy wydobyciu

Prace wydobywcze dostarczają podstawowych surowców niezbędnych do budowy dróg, budynków i infrastruktury, a wydobycie, przetwarzanie i transport materiałów to złożony proces. Korzystając z zestawu drugiej generacji, ADT poradzi sobie z powtarzalnymi zadaniami transportu materiału wokół terenu wydobycia, aby ułatwić różne etapy pracy.

Co ważne, zestawy autonomiczne John Deere będą dostępne w nowych maszynach, ale także jako zestawy modernizacyjne do niektórych istniejących już maszyn, zapewniając klientom wiele ścieżek wdrożenia w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju technologicznego się znajdują.

Autonomiczne maszyny są zarządzane za pośrednictwem John Deere Operations Center, które jest znaną już klientom John Deere platformą opartą na przechowywaniu danych w chmurze. Po umieszczeniu maszyny w odpowiednim miejscu można ją uruchomić, przesuwając palcem od lewej do prawej. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mają również dostęp do obrazu na żywo, zdjęć, danych i wskaźników, a także możliwość dostosowania różnych czynników, takich jak prędkość. W przypadku jakichkolwiek anomalii w jakości pracy lub problemów z maszyną, użytkownicy zostaną powiadomieni zdalnie, aby mogli dokonać niezbędnych korekt.