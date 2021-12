Automatyczny pielnik Photoheyler

Szczególnie w rolnictwie ekologicznym mechaniczne zwalczanie chwastów w rzędach jest niezbędnym środkiem zapewniającym, że wzrost upraw przewyższa wzrost konkurencyjnych chwastów, a tym samym zapewnia zdrowe i dobre plony.

Koncepcja pielnika Photoheylera zbudowanego przez firmę Planungsbüro Heinrich została doceniona przez jury targów Agritechnica srebrnym medalem. Pielnik ten umożliwia osiągnięcie wydajności powierzchniowej powyżej 1 hektara na godzinę a funkcja prowadzenia w rzędzie wykrywa je za pomocą kamer. Z kolei koła maszyny z czujnikami mogą być sterowane za pomocą siłowników hydraulicznych i są zsynchronizowane z kołami ciągnika, co oznacza, że ​​odzwierciedlają swoje ruchy. Dzięki temu pielnik jest prowadzony niezwykle precyzyjnie wzdłuż rzędów.

W innych rozwiązaniach wykorzystujących ruchomą ramę kierowca musi zajmować się zarówno prowadzeniem ciągnika, jak i obsługą systemu sterowania kamerą z tyłu. Prowadzi to do zwiększonej liczby popełnianych błędów, zwłaszcza podczas wjeżdżania w kolejne rzędy, podczas pielenia na uwrociu, na terenach o kształcie klina lub na ciasnych zakrętach. W przypadku tego pielnika, ponieważ jest on sztywno zamontowany na ciągniku, kierowca zachowuje kontrolę przez cały czas, a żmudna ręczna regulacja narzędzia do pielenia za pomocą joysticka nie jest konieczna.

Poprzez nadsterowność kół ciągnika na zboczu, Photoheyler utrzymuje kurs pojazdu nawet na pochyłościach. Rośliny nie są zasypywane, ponieważ wirnik jest ustawiony ukośnie, dzięki czemu prędkość pojazdu jest kompensowana. Dzięki temu rotor zawsze tnie pod kątem dokładnie 90 st. do uprawy, przy czym chwasty są wycinane z rzędu upraw i umieszczane między dwoma rzędami. Tam są ponownie wykorzenione lub zakopane przez dodatkowe narzędzia.

Aby zapewnić skuteczną regulację chwastów, konieczne jest kilkakrotne pielenie, aż do całkowitego pokrycia upraw. Do spulchniania w pobliżu rzędów buraków cukrowych, od etapu dwóch liści do pełnego pokrycia upraw, można zastosować różne systemy narzędzi.

Jednak aby osiągnąć najlepsze rezultaty wymagana jest technologia siewu/sadzenia obejmująca siewnik precyzyjny lub narzędzie do sadzenia z dokładnym umieszczeniem w konfiguracji delta na całej szerokości maszyny. Dla buraków cukrowych zalecany jest Kverneland Unicorn z Geoseed Level 1 lub porównywalny system. Ponadto ogólna koncepcja umożliwi w przyszłości aplikację w formie oprysku punktowego. W tym procesie aplikacja odbywa się niezwykle precyzyjnie, a jednocześnie zmniejsza się ilość stosowanego środka ochrony roślin.