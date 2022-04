Automatyczne stacje zadawania pasz sypkich. Co oferuje rynek?

Duże stada zwierząt w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych przyczyniają się do większego obciążenia pracą rolników. Stąd też w dążeniu do skrócenia i uelastycznienia czasu pracy, ułatwienia pracy i zapewnienia opieki nad poszczególnymi zwierzętami w stadzie nie tylko duże przedsiębiorstwa rolne ale i mniejsze gospodarstwa rodzinne coraz częściej zaczynają automatyzować procesy pracy.

Poza systemami automatycznego doju coraz bardziej popularna staje się automatyzacja karmienia zwierząt. Możliwość automatycznego wydawania zwierzętom racji pokarmowych kilka razy dziennie pomaga uniknąć przekarmienia lub niedokarmienia stada oraz zmniejsza problemy związane z metabolizmem zwierząt. Automatyczne stacje żywieniowe sterowane za pomocą systemów informatycznych znalazły zastosowanie w oborach oraz chlewniach. Komputerowo sterowane stacje paszowe znajdują się w ofercie wielu producentów w tym czołowych wytwórców techniki dla hodowców bydła i trzody chlewnej. Poniżej piszemy o wybranych rozwiązaniach jakie dostępne są na rynku.

Stacje paszowe dla bydła mlecznego i mięsnego

Na rynku urządzeń dla automatycznego zadawania pasz sypkich dla bydła prym wiodą czołowi producenci do jakich zalicza się firmy GEA, De Laval i Lely.

Koncern GEA ma w swej ofercie automatyczny system dystrybucji pasz o nazwie DairyFeed C 8000, który można integrować z programem do zarządzania stadem DairyManagementSystem. Ma on zastosowanie w oborach wolnostanowiskowych. Stacja paszowa znajduje się wewnątrz boksu, który można zainstalować w dowolnym miejscu w oborze. Konstrukcja boksu uniemożliwia innym zwierzętom podbieranie paszy i przeszkadzanie w jedzeniu oraz zabezpieczają krowy będące w rui przed przypadkowymi urazami. Opcjonalnie boksy można wyposażyć w tylne blokady. Stacje GEA mogą zadawać do czterech pasz i dozować zarówno pasze sypkie jak i granulaty. Ilość paszy dochodzącej do stacji paszowej jest monitorowana za pomocą sensora, który jest zintegrowany z oprogramowaniem DairyPlan21 obliczającym dzienne dawki pokarmowe dla każdego zwierzęcia. DairyPlan21 jest składową informatycznego systemu DairyManagementSystem. Stacja paszowa rozpoznaje zwierzęta po responderze (nadajnik z elektronicznym numerem zwierzęcia) umieszczonym na uchu lub szyi zwierzęta.

Firma De Laval oferuje system Optifeeding, który umożliwia automatyczne zadawanie do czterech rodzajów pasz sypkich. System ten jest zintegrowany z programem komputerowym do zarządzania stadem o nazwie DelPro. Optifeeder dostępny w wersji OFS i OFP w skład którego wchodzą stacje paszowe FSC40 i FSC400. W systemie użytkownik ma możliwość zaprogramowania indywidualnego planu żywienia dla każdej krowy na podstawie fazy laktacji oraz wydajności mlecznej. Dla gospodarstw, które nabyły stacje paszowe tej firmy a nie mają innych urządzeń marki DeLaval producent oferuje sterowanie za pomocą komputera DeLaval FP204X. Dla użytkowników urządzeń szwedzkiej marki dostępny jest system DeLaval DelPro Farm Manager, który na podstawie kondycji krowy i jej wydajności mlecznej dostosowuje dawkę paszy oraz suplementów jak również oprócz wydawania paszy kontroluje także jej spożycie przez zwierzę. System DelPro

integruje wszystkie urządzenia DeLaval w gospodarstwie (dojarki, roboty udojowe, czujniki aktywności zwierzęcia), zbiera oraz przetwarza dane o każdym zwierzęciu w stadzie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Równie zaawansowane rozwiązania oferuje holenderska firma Lely. Propozycją producenta z są stacje paszowe Cosmix, które współpracują z oprogramowaniem Lely T4C zintegrowanym z robotem udojowym Lely Astronaut. Stacje paszowe mogą zadawać do czterech pasz dozowanych do specjalnie ukształtowanych koryt. Urządzenia wyposażono w czujniki rozpoznające rodzaj paszy. W przypadku braku paszy lub danego jej rodzaju nadzorca systemu otrzymuje sygnał alarmowy.

Lely Cosmix jest zintegrowany z systemem Qwes, który zbiera informacje na temat aktywności krów w oborze. Urządzenie Qwes w postaci sensora jest zintegrowane z transponderem zawieszonym na szyi krowy. Qwes umożliwia także wykrywanie rui, jak również rejestruje czas leżenia krowy na legowisku. System jest standardowo zintegrowany z robotem udojowym Lely Astronaut, który dostarcza informacji o ilości i jakości pozyskanego mleka.

Stacje paszowe dla trzody chlewnej

Automatycznymi systemami żywienia zainteresowani są także hodowcy trzody chlewnej. W stadach posiadających około stu lub więcej loch standardem jest zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak elektroniczne stacje paszowe (ESF). Stacja przeznaczona do zautomatyzowanego żywienia loch składa się takich elementów jak: wygrodzenia oraz system bramek, koryto (stół paszowy) ze stali nierdzewnej, system podawania paszy i dozownik witamin oraz system komputerowy sterujący pobieraniem paszy przez każde zwierzę.

Producentem, który oferuje takie rozwiązania jest firma Big Dutchman. Proponowany przez tego producenta system Easy Silder to komputerowo sterowane stacje paszowe dla loch utrzymywanych grupowo, które są dostępne w wersji Call-InnPro i CallMaticPro. Pierwsza z nich zadaje jeden rodzaj suchej paszy. Druga natomiast dozuje pasze suche oraz mokre. Każde z urządzeń dozuje porcje paszy dla pojedynczych loch na podstawie wskazań oprogramowania BigFarmNet, które pozwala zaprogramować do pięciu czasów podawania.

Dozowniki stacji wyposażono w indywidualny komputer, który nie musi znajdować się bezpośrednio przy urządzeniu a może być zamontowany w korytarzu.

Dla loch karmiących Big Dutchman oferuje stacje EasySlider. W rurze paszowej dostarczającej paszę ze zbiornika do koryta zamontowano membranę dzięki której locha może decydować kiedy i ile chce zjeść. Krzywa żywieniowa dla każdej lochy jest ustalana za pomocą oprogramowania BigFarmNet.

Skomputeryzowane systemy karmienia loch prośnych oraz karmiących w technologii o nazwie Gestal oferuje kanadyjska firma Jyga Technologies. Technologia Gestal polega na indywidualnym karmieniu loch w grupach oraz w kojcach porodowych. Zwierzęta pobierają paszę z koryt do których jest ona zasypywana z dozowników sterowanych komputerem.

Każda stacja jest wyposażona w niezależnie działający dozownik paszy sterowany indywidualnym komputerem, który łączy się z komputerem głównym za pomocą bezprzewodowej transmisji danych (Wi-Fi). Dawki pasz dla poszczególnych są zapisane w pamięci każdego z komputerów dzięki czemu mogą one działać także w przypadku awarii komputera głównego.