Chińczycy chcą kupować australijską pszenicę

Nabywcy pszenicy z Azji Południowo-Wschodniej nasilili w ostatnich tygodniach zapytania o australijską pszenicę w związku z trwającym sporem między Moskwą a Zachodem o Ukrainę.

Kupcy w Indonezji, drugim co do wielkości na świecie importerze pszenicy po Egipcie, zazwyczaj polegają na dostawach z rejonu z Morza Czarnego, zwłaszcza na ukraińskiej pszenicy białkowej, aby zaspokoić popyt.

Jednak obecna sytuacja skłoniła handlowców do coraz większego rozważenia zakupu australijskiej pszenicy w związku z obawami, że może wybuchnąć konflikt.

Rynek pszenicy czarnomorskiej zmienił się już w lutym 2021 roku, kiedy rosyjski rząd wprowadził cła na eksport zbóż. Niechęć handlowców do zajmowania pozycji na rynku wzrosła wraz z ryzykiem wejścia Rosji w konflikt z Ukrainą i tylko wzmocniła zmiany sprzed roku.

Dostawcy w Australii są również chętni do konkurowania z nowymi uprawami z Morza Czarnego w tym roku, ponieważ chcą zmaksymalizować swój program eksportowy po rekordowych zbiorach wynoszących 37-38 mln ton w roku gospodarczym 2021-22.

Jednakże sporych zmartwień dostarczają kupującym problemy logistyczne, ponieważ harmonogramy wysyłek na pierwsze 2-3 miesiące stają się napięte. Kupujący w Azji konkurują o dostawy z Australii przy braku konkurencji z innych źródeł.

Piąty co do wielkości eksporter pszenicy wysłał ponad 5,3 miliona ton pszenicy w okresie od października do grudnia 2021 r., co stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu z tym samym okresem w sezonie 2020-21. Oczekuje się, że Australia wyeksportuje w tym sezonie do 24–25 mln ton pszenicy, z czego około 5 mln t zostało już zarezerwowanych przez Chiny do maja.

To właśnie Chiny okazują się jak dotąd największym kupcem australijskiej pszenicy w tym sezonie i wiodącym kierunkiem eksportu w okresie październik-grudzień 2021 r. z 1,6 mln ton. Kolejnym dużym kupcem jest Indonezja z 680 tys. ton kupionej pszenicy.