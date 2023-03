Australia ma szansę zostać czołowym dostawcą rzepaku na rynki unijne

W okresie od 1 lipca do 12 marca kraje UE sprowadziły 5,7 mln ton rzepaku, czyli ponad 1,5 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu, wynika z zaktualizowanych danych Komisji Europejskiej.

We wspomnianym okresie sprawozdawczym to Ukraina wyeksportowała najwięcej nasion oleistych do UE – 2,86 mln ton (50% ogółu zakupów). Na drugim miejscu znajduje się obecnie Australia z 2,3 mln ton (41,2% udziału).

Branżowi eksperci nie wykluczają, że pod koniec sezonu Australia może wyprzedzić Ukrainę i stać się czołowym dostawcą tej rośliny (rzepak- canola) do UE przy stopniowym wzroście eksportu nasion oleistych.

W przypadku słonecznika dostawy do Unii osiągnęły rekordowe 1,9 mln ton (+438% r/r). Tutaj na Ukrainę przypada 87% wszystkich dostaw – około 1,66 mln ton. Kraj ten prawdopodobnie utrzyma pierwsze miejsce w tym sezonie, nawet jeśli rynek wewnętrzny zdecyduje się na ograniczenie eksportu.

Z kolei wręcz przeciwnie, import soi do UE w okresie sprawozdawczym spadł rok do roku do 7,7 mln ton. Od lipca główne wolumeny soi importowano z USA i Brazylii – odpowiednio 3,9 mln ton (udział 50,9%) i 2 mln ton (udział 26,8%). Jednak wysokie wolumeny soi odnotowano również z Ukrainy, która również weszła do pierwszej trójki największych eksporterów z 835,6 tys. ton (udział 10,8%).