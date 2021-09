Auga M1: Litewski ciągnik już w przyszłym roku

Producent żywności ekologicznej Auga Group z Litwy nie kojarzy się raczej z produkcją maszyn rolniczych. Jednak firma ma ambitne plany wprowadzenia na rynek traktora o napędzie biometanowo- elektrycznym już w przyszłym roku.

Firma zaprezentowała wczoraj (29.09.2021) pierwszy na świecie traktor biometanowo-elektryczny przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania w gospodarstwie, czyli model Auga M1. Zastosowane przez spółkę rozwiązania mają umożliwić pracę traktora do 12 godzin, a nowa technologia ma pomóc spółce w osiągnięciu wewnętrznych celów klimatycznych, jak również ma trafić do sprzedaży.

Opatentowana przez firmę konstrukcja pozwala na umieszczenie w ciągniku większych butli z biometanem. Ciągnik AUGA M1 wykorzystuje hybrydowy biometanowo-elektryczny układ paliwowy. Podczas pracy ciągnika silnik spalinowy zasilany biometanem wytwarza energię i przekazuje ją bezpośrednio do silników elektrycznych, które napędzają koła jezdne.

Auga Group poinformowała, że jest to pierwszy krok w oferowaniu przez firmę rozwiązań technologicznych, które wyeliminują zanieczyszczenie klimatu w całym łańcuchu dostaw żywności. Spółka zapowiedziała, że zamierza zostać światowym liderem w zakresie zrównoważonych i ekologicznych technologii żywności. W najbliższym czasie planuje zaprezentować kolejne rozwiązania m.in. służące do wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z gleby oraz procesu hodowli bydła.

Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze jaka będzie planowana skala produkcji oraz szacowana wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu. Podano jedynie, że o powyższych kwestiach spółka będzie informowała w najbliższej przyszłości.