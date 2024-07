Atrakcyjna dzierżawa: KOWR zapowiada przetarg na 117 ha po byłym PGR

Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie poinformował, że będzie ogłoszony przetarg na dzierżawę niemal 117 ha po byłym PGR. Na razie “działka” jest przedmiotem dzierżawy do 10 września, ale KOWR podał już wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego.

Nieruchomość rolna pochodzi z byłego PGR Kwiecewo i znajduje się na terenie gminy Świątki w pow. olsztyńskim, woj. warmińsko-mazurskim. To atrakcyjna oferta – łączna powierzchnia użytków rolnych to ponad 110 ha: w tym grunty orne zajmują 100, 3950 ha i jest to III i IV klasa gleby, prawie 5,5 ha to łąki, prawie 4 ha to pastwiska.

Grunty są zmeliorowane – ich łączna wartość przekracza 90 tys. zł brutto.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny na tę nieruchomość to 688,67 dt pszenicy – w tym czynsz za urządzenia melioracyjne 4,69 dt.

Termin, miejsce, warunki przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu – informuje KOWR. Okres trwania umowy dzierżawy i szczegółowe warunki dzierżawy zostaną podane w ogłoszeniu przetargowym.