ASF w natarciu – 540 świń “na zmarnowanie”

Służby weterynaryjne stwierdziły kolejne, 10 już w tym roku, ognisko ASF. Do wybicia przeznaczono 540 świń utrzymywanych w gospodarstwie.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował wczoraj, 24 czerwca, o stwierdzeniu 10 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń.

Ognisko ASF nr 2024/10 wyznaczono 18 czerwca 2024 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 540 świń położonym w miejscowości Szwarcenowo, w gminie Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie.

540 świń do wybicia

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.

ASF w rękach sejmowych „specjalistów”

2035 świń – to łączna liczba zwierząt wybitych w Polsce z powodu ASF w roku 2024. Tymczasem sejmowy Zespół ds. ASF (dobrowolnie powołany, to fakt) zebrał się tylko raz od początku kadencji Sejmu – było to 29 listopada 2023 r., a tematem posiedzenia był wybór prezydium. Nic dziwnego, skoro zasiadają w tym zespole tacy specjaliści jak lalkarka Klaudia Jachira.